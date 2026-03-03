T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल मैचों के लिए ICC का बड़ा ऐलान....IND vs ENG महामुकाबले में अहम रोल अदा करेंगे ये 5 दिग्गज

ICC T20 World Cup 2026 Semi Finals: टी20 विश्व कप 2026 आखिरी पड़ाव पर है. 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल होना है. फिर 8 मार्च को फाइनल. सेमीफाइनल में भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने जगह बनाई है. इन मैचों से ठीक पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने एक खास ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर दोनों सेमीफाइनल के लिए किन दिग्गजों को अंपायर और मैच रेफरी बनाया गया है.

कोलकाता और मुंबई में खेले जाने वाले सेमीफाइनल के लिए ICC एलीट पैनल के अनुभवी अंपायर और रेफरी जिम्मेदारी संभालेंगे. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान पर टकराएंगी. इस मुकाबले के लिए रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हार्फ ऑन-फील्ड अंपायर तय किए गए हैं, जबकि नितिन मेनन थर्ड अंपायर होंगे. मैच रेफरी की जिम्मेदारी जवागल श्रीनाथ संभालेंगे.

सेमीफाइनल 1 - दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड (4 मार्च, कोलकाता)

ऑन-फील्ड अंपायर- रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हार्फ थर्ड अंपायर- नितिन मेनन फोर्थ अंपायर- रॉड टकर मैच रेफरी- जवागल श्रीनाथ

दूसरा सेमीफाइनल कब और किन टीमों के बीच?

दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर होगा. इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीम भिड़ने को तैयार हैं. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड के क्रिस गैफनी और दक्षिण अफ्रीका के अल्लाउद्दीन पलेकर ऑन-फील्ड अंपायर की भूमिका अदा करेंगे, जबकि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी की भूमिका में होंगे. क्रिस गैफनी वही नाम हैं, जो पिछले टी20 विश्व कप यानी साल 2024 के एक सेमीफाइनल की अंपायरिंग कर चुके हैं. वह मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच ही खेला गया था.

सेमीफाइनल 2 - भारत बनाम इंग्लैंड (5 मार्च, मुंबई)

ऑन-फील्ड अंपायर- क्रिस गैफनी और अल्लाउद्दीन पलेकर थर्ड अंपायर- एड्रियन होल्डस्टॉक फोर्थ अंपायर- पॉल राइफल मैच रेफरी- एंडी पाइक्रॉफ्ट

