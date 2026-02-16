'दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म', लाइव टीवी पर भड़के शोएब अख्तर, सरेआम मोहसिन नकवी पर साधा निशाना

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच में भारत से 61 रन की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी लीडरशिप पर तीखा हमला किया. शोएब अख्तर ने PCB चीफ मोहसिन नकवी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है.
शोएब अख्तर ने PCB चीफ मोहसिन नकवी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है. पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और नेशनल टीम को संभालने के उसके तरीके से साफ तौर पर निराश दिखे.
लाइव टीवी पर भड़के शोएब अख्तर
शोएब अख्तर ने सीनियर क्रिकेटर्स को लगातार सपोर्ट करने की खास तौर पर आलोचना की, जो तब अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे सीनियर खिलाड़ी भारत के खिलाफ सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से थे, जिससे यह गंभीर सवाल उठता है कि जरूरी मैचों में बार-बार नाकाम रहने के बावजूद उन्हें बिना शर्त सपोर्ट क्यों मिलता रहता है.
सरेआम मोहसिन नकवी पर साधा निशाना
शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे से चलाने की उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया. शोएब अख्तर ने कहा, 'अब एक आदमी को यह भी नहीं पता कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है. अब टीम कैसे चलेगी? आप कह रहे हैं कि एक आदमी, आपने उसे सुपरस्टार बना दिया, वह एक भी मैच नहीं जीत सकता. आपने उसे स्टार बना दिया जो एक भी मैच नहीं जीत सकता.'
'नाकाबिल इंसान को बड़ा काम देते हैं'
शोएब अख्तर ने कहा, 'भाई, जब आप इस तरह के स्टार्स बनाते हैं और जब आप उन्हें चुनते हैं, तो आपको यही प्रॉब्लम होगी. लेकिन फिर, बात यह है कि, अगर आप देखें, तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम यह है कि आप एक नाकाबिल इंसान को बड़ा काम देते हैं.' शोएब अख्तर ने पावरफुल पदों पर अयोग्य लोगों को नियुक्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, और कहा कि इस तरह के बोर्डरूम ड्रामा के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं.
पाकिस्तान की लगातार हार अब बड़ी चिंता का विषय
शोएब अख्तर ने कहा, 'जब आप किसी नाकाबिल और अनजान इंसान को कोई बड़ा काम देते हैं, तो वह देश को बर्बाद कर देगा. वह किसी भी ऑर्गनाइजेशन को गिरा देगा. उदाहरण आपके सामने है, आप समझने के लिए काफी समझदार हैं.' भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लगातार हार अब बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं. फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ही बोर्ड और उन खिलाड़ियों से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने हाई-प्रेशर सिचुएशन में लगातार खराब परफॉर्म किया है.