भारत के खिलाफ मैच में सिर्फ 15 रन... और इतिहास रच देंगे सिकंदर रजा, विराट और रोहित के क्लब में हो जाएगी एंट्री

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तान सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कल यानी गुरुवार को शाम 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी होगा. भारत के खिलाफ इस मैच में अगर सिकंदर रजा 15 रन बना लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

इतिहास रच देंगे सिकंदर रजा

सिकंदर रजा अगर गुरुवार को भारत के खिलाफ मैच में 15 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लेंगे. सिकंदर रजा इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. सिकंदर रजा के नाम फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 131 मैचों की 126 पारियों में 2985 रन दर्ज हैं. सिकंदर रजा ने इस दौरान 1 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं.

विराट और रोहित के क्लब में हो जाएगी एंट्री

सिकंदर रजा 3000 रन का आंकड़ा पार करने पर बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जोस बटलर, पॉल स्टर्लिंग, मार्टिन गुप्टिल, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद वसीम, डेविड वॉर्नर, सूर्यकुमार यादव, वीरनदीप सिंह, एरॉन फिंच और क्विंटन डि कॉक के एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे.

बहुत कुछ दांव पर

ICC टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के अहम मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने माना कि बहुत कुछ दांव पर लगा है. जिम्बाब्वे अपने पहले सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज से बुरी तरह हारने के बाद वापसी करना चाहता है, जहां वे वानखेड़े में 255 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए 107 रन से हार गए थे. जिम्बाब्वे और भारत दोनों ही अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे. रयान बर्ल ने दोनों टीमों के लिए इस मैच की अहमियत को पहचाना. सुपर आठ के अपने पहले मैच में 76 रन से हारने के बाद भारत भी दबाव में है, जिससे उसका कैंपेन मुश्किल हो गया है.