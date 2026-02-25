Advertisement
trendingNow13122719
Hindi Newsक्रिकेटभारत के खिलाफ मैच में सिर्फ 15 रन... और इतिहास रच देंगे सिकंदर रजा, विराट और रोहित के क्लब में हो जाएगी एंट्री

भारत के खिलाफ मैच में सिर्फ 15 रन... और इतिहास रच देंगे सिकंदर रजा, विराट और रोहित के क्लब में हो जाएगी एंट्री

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तान सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कल यानी गुरुवार को शाम 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 25, 2026, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (Zimbabwe Cricket)
Photo Credit (Zimbabwe Cricket)

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तान सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कल यानी गुरुवार को शाम 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी होगा. भारत के खिलाफ इस मैच में अगर सिकंदर रजा 15 रन बना लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

इतिहास रच देंगे सिकंदर रजा

सिकंदर रजा अगर गुरुवार को भारत के खिलाफ मैच में 15 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लेंगे. सिकंदर रजा इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. सिकंदर रजा के नाम फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 131 मैचों की 126 पारियों में 2985 रन दर्ज हैं. सिकंदर रजा ने इस दौरान 1 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट और रोहित के क्लब में हो जाएगी एंट्री

सिकंदर रजा 3000 रन का आंकड़ा पार करने पर बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जोस बटलर, पॉल स्टर्लिंग, मार्टिन गुप्टिल, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद वसीम, डेविड वॉर्नर, सूर्यकुमार यादव, वीरनदीप सिंह, एरॉन फिंच और क्विंटन डि कॉक के एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे.

बहुत कुछ दांव पर

ICC टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के अहम मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने माना कि बहुत कुछ दांव पर लगा है. जिम्बाब्वे अपने पहले सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज से बुरी तरह हारने के बाद वापसी करना चाहता है, जहां वे वानखेड़े में 255 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए 107 रन से हार गए थे. जिम्बाब्वे और भारत दोनों ही अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे. रयान बर्ल ने दोनों टीमों के लिए इस मैच की अहमियत को पहचाना. सुपर आठ के अपने पहले मैच में 76 रन से हारने के बाद भारत भी दबाव में है, जिससे उसका कैंपेन मुश्किल हो गया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल