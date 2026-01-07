Advertisement
trendingNow13066584
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: ये वर्ल्ड कप विनर भारतीय दिग्गज अब श्रीलंका को बनाएगा चैंपियन? टी20 विश्व कप 2026 में बनने जा रहा कोच

T20 World Cup 2026: ये वर्ल्ड कप विनर भारतीय दिग्गज अब श्रीलंका को बनाएगा चैंपियन? टी20 विश्व कप 2026 में बनने जा रहा कोच

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहा है. श्रीलंका टीम घरेलू परिस्थितिओं से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि भारत में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए उसने उस दिग्गज को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर ली है, जो टीम इंडिया को टी20 विश्व कप का खिताब दिला चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vikram Rathour
Vikram Rathour

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है. 20 टीमें क्रिकेट के इस महाकुंभ में खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुका है. अब एक और बड़ा अपडेट है. श्रीलंका उस भारतीय दिग्गज को अपने खेमें में जोड़ने की तैयारी कर चुका है, जिसने भारत को खिताब दिलाने में अहम रोल किया था. ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौर हैं, जिन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का बैटिंग कोच बनाने की तैयारी कर ली है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौर को बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त कर सकता है. राठौर 2022-24 तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच थे, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता था, फिलहाल राठौर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच हैं.

कोचिंग स्टाफ में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे?

अगर राठौर श्रीलंका टीम के बैटिंग कोच बनते हैं, तो वो श्रीलंकाई कोचिंग स्टाफ में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय कोच होंगे. दिसंबर 2025 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर. श्रीधर को टी20 विश्व कप के समापन तक पुरुष टीम का फील्डिंग कोच बनाया था. श्रीधर 2014 से 2021 तक भारत के फील्डिंग कोच रहे थे, उन्होंने पिछले साल मई में श्रीलंकाई क्रिकेटरों के लिए विभिन्न स्तरों पर 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

15 जनवरी तक हो सकता है ऐलान

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 जनवरी को विक्रम राठौर के नाम का ऐलान किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ 7 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका टीम का हिस्सा नहीं होंगे. विक्रम राठौर ने भारत के लिए 1996-97 में 6 टेस्ट और 7 वनडे खेले थे, वो दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज रहे हैं.

ये भी पढ़ें: AUS vs ENG: 24 पारियों में 1 भी फिफ्टी नहीं...इंग्लैंड की हार का बड़ा गुनहगार, अब कटेगा टीम से पत्ता?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC
Stray dogs
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC