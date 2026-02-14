Advertisement
trendingNow13108967
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को करना होगा ये काम, सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी बड़ी सलाह

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को करना होगा ये काम, सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी बड़ी सलाह

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला कल यानी रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक दो-दो मैच जीते हैं. भारत या पाकिस्तान रविवार को जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह ग्रुप A से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 14, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को करना होगा ये काम, सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी बड़ी सलाह

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला कल यानी रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक दो-दो मैच जीते हैं. भारत या पाकिस्तान रविवार को जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह ग्रुप A से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को सलाह दी है कि उसे टी20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को हराने के लिए क्या काम करना होगा.

पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को करना होगा ये काम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया को पता है कि उन्हें किन एरिया में सुधार करने की जरूरत है. सुनील गावस्कर ने बताया कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले भारत का टॉप ऑर्डर थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, 'हुआ यह है कि टीम इंडिया ने समझ लिया है कि उन्हें किन एरिया में मजबूती की जरूरत है.'

Add Zee News as a Preferred Source

सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी बड़ी सलाह

सुनील गावस्कर ने कहा, 'मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर एक ऐसा एरिया है, जो भारत को थोड़ा परेशान करेगा. अगर अभिषेक शर्मा 100 प्रतिशत फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन आएंगे. संजू सैमसन की काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है. हमने कई बार देखा है कि जब संजू सैमसन अच्छा खेल रहे होते हैं, तो वह किसी भी बॉलिंग अटैक को तबाह कर सकते हैं.'

अहम प्लेयर साबित हो सकते हैं संजू सैमसन

सुनील गावस्कर ने कहा, 'लेकिन टेम्परामेंट संजू सैमसन की मेन दिक्कत रही है और यहीं पर सेलेक्शन जरूरी हो जाता है. इसलिए यह एक ऐसा एरिया है, जहां भारत थोड़ा परेशान हो सकता है. टीम इंडिया को पहले छह ओवर में अच्छी शुरुआत की जरूरत है और संजू सैमसन एक अहम प्लेयर साबित हो सकते हैं.' टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तानी टीम पर पलड़ा भारी है. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच खेले गए हैं. इन 8 मुकाबलों में से 7 मैच भारत ने और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मिली थी. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 3 मैचों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा