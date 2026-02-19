टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 बार जीरो पर आउट, अभिषेक की अचानक कैसे गिरी फॉर्म? गावस्कर ने खोल दिया राज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा की फॉर्म में अचानक गिरावट देखने को मिली है. अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन बार डक पर आउट हुए हैं. अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक सात गेंदें खेली हैं, लेकिन अभी भी अपना पहला रन बनाने और शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन के पीछे उम्मीदों का बोझ है. सुनील गावस्कर ने इस युवा ओपनर से तुरंत बड़े शॉट लगाने के लालच से बचने और इसके बजाय धैर्य के साथ अपनी पारी बनाने पर ध्यान देने को कहा है.

अभिषेक शर्मा की कैसे गिरी अचानक फॉर्म?

अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप रैंक वाले T20I बैटर और भारत के सबसे खतरनाक सिक्स-हिटर में से एक के तौर पर एंट्री की थी, लेकिन USA, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ लगातार तीन बार डक आउट होने के साथ उनका कैंपेन बहुत खराब हो गया. सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'अभिषेक शर्मा एक अच्छा लड़का है, लेकिन उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही हैं. अगर उसने USA के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती, तो बात अलग होती. अब, बड़े छक्के मारने वाला और टॉप बैटर होने का प्रेशर दिख रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

सुनील गावस्कर ने खोल दिया राज

सुनील गावस्कर के मुताबिक 25 साल के अभिषेक शर्मा का आक्रामक रवैया उनकी पारी की शुरुआत में ही उसके खिलाफ काम कर रहा है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'अपनी शॉट रेंज के साथ, उन्हें क्रीज पर समय बिताने की जरूरत है. वह अपनी पारी की पहली गेंद पर बाउंड्री या छक्का मारने की कोशिश नहीं कर सकता. अगर बड़े शॉट लगते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसे खुद को लाइन के पार बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए.' इसके बजाय, पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने छोटी शुरुआत के महत्व पर जोर दिया.

'एक सिंगल लो और शुरुआत करो'

सुनील गावस्कर ने कहा, 'एक सिंगल लो और शुरुआत करो. चार डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं. वह बाद में उनकी भरपाई कर सकता है. उन्हें शुरुआत में स्मार्ट खेलना होगा. एक या दो ओवर जमने में बिताएं, फिर अपना नैचुरल गेम खेलें. पहले, बस शुरुआत करो. हर बैटर पहला रन चाहता है. एक बार जब वह इसे हासिल कर लेता है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.' जबकि अभिषेक संघर्ष कर रहा है.

'शिवम दुबे को बॉलिंग करना बहुत मुश्किल'

सुनील गावस्कर ने ऑलराउंडर शिवम दुबे की तारीफ की, जिनके 66 रन की धमाकेदार पारी ने भारत को नीदरलैंड्स पर 17 रन से जीत दिलाई. सुनील गावस्कर ने कहा, 'शिवम दुबे को बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कई तरह के शॉट हैं. अगर वह एक्स्ट्रा कवर पर इनसाइड-आउट शॉट को डेवलप करने पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो वह वास्तव में एक खतरनाक बैट्समैन बन जाएगा.' सुनील गावस्कर ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के महत्व पर भी जोर दिया, जिन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट लिए. सुनील गावस्कर ने कहा, 'जब आप विकेट लेते हैं, तो आप रन भी लेते हैं. जाहिर है, वरुण आपका मेन बॉलर होने वाला है. भारत उसके चार ओवरों पर बहुत निर्भर करेगा.'