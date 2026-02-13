Explainer: जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, अब सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? उलझ गया कंगारुओं का समीकरण

T20 World Cup Super 8 Australia Qualification: जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर दिया. उसने शुक्रवार (13 फरवरी) को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया. 2007 के बाद दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ और जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरी बार कंगारू टीम को हराया.
पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हालत
जिम्बाब्वे ने खेल के हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी दूसरी जीत हासिल की. 170 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर आउट हो गई और मैच हार गई. इस जीत ने जिम्बाब्वे को पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी हालत में डाल दिया.
29 रन पर गिर गए थे 4 विकेट
कोलंबो में पिच धीमा था और यह हमेशा एक मुश्किल चेज होने वाला था. जिम्बाब्वे ने कड़ी बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. ट्रैविस हेड की टीम के 29 रन पर 4 विकेट गिर गए. यहां से जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ जीत को अपने पक्ष में मोड़ने की बात की. सिकंदर रजा की टीम ने कोई गलती नहीं की और ऐतिहासिक जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, लेकिन वह सफलतापूर्वक रन चेज नहीं कर पाए.
ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में कैसे पहुंचेगा?
इस हार ने ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को मुश्किलों में डाल दिया है. उसे अब श्रीलंका और ओमान के खिलाफ अपने दोनों मैच जीतने होंगे. अगर टीम ऐसा करती है, तो वह छह पॉइंट्स तक पहुंच सकती है. नेट रन रेट की भरपाई के लिए बड़ी जीत भी हासिल करनी होगी. अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा देता है और श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा देता है, तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे. (इसके लिए जिम्बाब्वे को आयरलैंड पर जीत हासिल करनी होगी). इस परिस्थिति में बेहतर रन रेट वाली टीमें आगे बढ़ जाएंगी.
श्रीलंका भी हो सकता है बाहर
अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा देता है और जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा देता है, तो रास्ता आसान हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे श्रीलंका बाहर हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना है तो उसे श्रीलंका और ओमान पर जीत हासिल करनी ही होगी.
ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल
|
टीम
|
मैच
|
जीत
|
हार
|
पॉइंट्स
|
नेट रनरेट
|
श्रीलंका
|
2
|
2
|
0
|
4
|
+3.128
|
जिम्बाब्वे
|
2
|
2
|
0
|
4
|
+1.194
|
ऑस्ट्रेलिया
|
2
|
1
|
1
|
2
|
+1.100
|
आयरलैंड
|
2
|
0
|
2
|
0
|
-2.175
|
ओमान
|
2
|
0
|
2
|
0
|
-4.306