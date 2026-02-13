Advertisement
trendingNow13108697
Hindi Newsक्रिकेटExplainer: जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, अब सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? उलझ गया कंगारुओं का समीकरण

Explainer: जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, अब सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? उलझ गया कंगारुओं का समीकरण

T20 World Cup Super 8 Australia Qualification: जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर दिया. उसने शुक्रवार (13 फरवरी) को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया. 2007 के बाद दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ और जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरी बार कंगारू टीम को हराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, अब सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? उलझ गया कंगारुओं का समीकरण

Australia Super 8 Qualification Scenario: जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर दिया. उसने शुक्रवार (13 फरवरी) को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया. 2007 के बाद दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ और जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरी बार कंगारू टीम को हराया. पिछली बार रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली टीम को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हालत

जिम्बाब्वे ने खेल के हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी दूसरी जीत हासिल की. ​​170 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर आउट हो गई और मैच हार गई. इस जीत ने जिम्बाब्वे को पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी हालत में डाल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

29 रन पर गिर गए थे 4 विकेट

कोलंबो में पिच धीमा था और यह हमेशा एक मुश्किल चेज होने वाला था. जिम्बाब्वे ने कड़ी बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. ट्रैविस हेड की टीम के 29 रन पर 4 विकेट गिर गए. यहां से जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ जीत को अपने पक्ष में मोड़ने की बात की. सिकंदर रजा की टीम ने कोई गलती नहीं की और ऐतिहासिक जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, लेकिन वह सफलतापूर्वक रन चेज नहीं कर पाए.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK T20 WC 2026 Weather Update: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया, कोलंबो में बरसेगा इंद्रदेव का कहर?

ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में कैसे पहुंचेगा?

इस हार ने ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को मुश्किलों में डाल दिया है. उसे अब श्रीलंका और ओमान के खिलाफ अपने दोनों मैच जीतने होंगे. अगर टीम ऐसा करती है, तो वह छह पॉइंट्स तक पहुंच सकती है. नेट रन रेट की भरपाई के लिए बड़ी जीत भी हासिल करनी होगी. अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा देता है और श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा देता है, तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे. (इसके लिए जिम्बाब्वे को आयरलैंड पर जीत हासिल करनी होगी). इस परिस्थिति में बेहतर रन रेट वाली टीमें आगे बढ़ जाएंगी.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 के सभी 10 कैप्टन से मिलिए... नए सीजन में सिर्फ एक नया कप्तान, क्या फिर होंगे बदलाव?

श्रीलंका भी हो सकता है बाहर

अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा देता है और जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा देता है, तो रास्ता आसान हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे श्रीलंका बाहर हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना है तो उसे श्रीलंका और ओमान पर जीत हासिल करनी ही होगी.

ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल

टीम

मैच

जीत

हार

पॉइंट्स

नेट रनरेट

श्रीलंका

2

2

0

4

+3.128

जिम्बाब्वे

2

2

0

4

+1.194

ऑस्ट्रेलिया

2

1

1

2

+1.100

आयरलैंड

2

0

2

0

-2.175

ओमान

2

0

2

0

-4.306

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026T20 World Cup

Trending news

मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
Brahmos 2.0
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स