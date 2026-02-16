Advertisement
trendingNow13111055
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup Super 8: घबराने की जरूरत नहीं! भारत से हार के बाद भी सुपर-8 में जा सकता है PAK, बस करना होगा ये एक काम...

T20 World Cup Super 8: घबराने की जरूरत नहीं! भारत से हार के बाद भी सुपर-8 में जा सकता है PAK, बस करना होगा ये एक काम...

T20 World Cup 2026 Super 8 equation: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मैच हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी. पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से हार मिली है, हालांकि सलमान अली आगा की कप्तानी वाली ये टीम अभी भी सुपर 8 में पहुंच सकती है. आइए जानते हैं इसके लिए उसे क्या करना होगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026 Super 8
T20 World Cup 2026 Super 8

T20 World Cup Super 8: क्या पाकिस्तान टीम का टी20 विश्व कप 2026 में सफर खत्म हो गया है? ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है. वजह है पाकिस्तान टीम की भारत के सामने कोलंबो में हुई शर्मनाक हार. इस हार से ना सिर्फ पाकिस्तान टीम की बेइज्जती हुई बल्कि उस पर टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है. पाकिस्तान टीम अपने पहले दो मैच जीत चुकी थी, लेकिन उसे भारत के सामने 61 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त मिली है. पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं टीम का सफर खत्म तो नहीं हो गया?

चूंकि यह पाक की इस विश्व कप में पहली हार थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली ये टीम अभी भी सुपर 8 में एंट्री कर सकती है, लेकिन इसके लिए अब उसके पास सिर्फ एकमात्र यानी आखिरी मौका है. अगर उस मौके पर उसने चौका नहीं मारा तो फिर बोरिया-बिस्तर बंधना तय है. अब सवाल ये है कि आखिर ये आखिरी मौका क्या है? तो चलिए बेहद आसान भाषा में समझ लेते हैं.

नामीबिया के खिलाफ करो या मरो वाला मैच

ये मौका है 18 तारीख को होने वाला ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला, जो पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ खेलना है. यह मैच पाक टीम के लिए करो या मरो वाला रहेगा. अगर उसने जीत दर्ज कर ली तो वो सुपर 8 में सीधी एंट्री कर लेगी और हार जाती है तो उसका सफर खत्म होना तय है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक को लगा झटका

दरअसल, 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में 5 टीमें हैं. सभी ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी. ग्रुप A में भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर 6 अंकों के साथ सुपर 8 में एंट्री कर ली है. इस ग्रुप से दूसरी टीम के लिए पाकिस्तान और अमेरिका दावेदार हैं. पाक टीम अपने तीन में से 2 मैच जीती थी और नंबर 2 पर काबिज थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ मिली हार ने ग्रुप-A की अंक तालिका में उसे नंबर 3 पर खिसका दिया है.

ग्रुप A में दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसने पहले दो मैच हारे थे, लेकिन आखिरी दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की और 4 अंकों तथा +0.787 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. पाक और अमेरिका के अंक एक जैसे हैं, लेकिन नेट रन रेट अमेरिका (-0.403) का बेहतर बताया जा रहा है. अब सुपर 8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वो है नामीबिया के खिलाफ जीत. 18 तारीख यानी बुधवार यह मुकाबला कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में होना है, जिस पर सबकी नजर रहेगी.

सुपर 8 में कैसे एंट्री मिलती है?

टी20 विश्व कप 2026 में उन्हीं टीमों को सुपर 8 में एंट्री मिलनी है, जो ग्रुप स्टेज में बढ़िया प्रदर्शन करेंगी. ग्रुप स्टेज के चार ग्रुप (A, B, C, D) में से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में पहुंचती हैं. ये वही टीमें होती हैं, जो अपने ग्रुप में नंबर 1 और नंबर 2 पर कब्जा करती हैं. सुपर 8 की 8 टीमों को फिर से 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. यहां हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इन दो ग्रुपों में जो भी टॉप 2 टीमें होंगी, वो सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: टीम इंडिया ने रचा 'प्रचंड' इतिहास... ऑस्ट्रेलिया का 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त, जो कभी नहीं हुआ वो कर दिखाया

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए