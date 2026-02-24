Advertisement
IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा नहीं... 1290 रन ठोकने वाले का कटेगा प्लेइंग 11 से पत्ता? संजू को वापस बुला सकते हैं कप्तान सूर्या

India Predicted playing XI: भारतीय टीम को सुपर 8 में 2 मैच खेलना है. पहला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जबकि दूसरा मुकाबला 1 मार्च को वेस्टइंडीज से होना है. सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को यह दोनों ही मुकाबले बड़े अंतर से जीतना है. इसके लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव प्लेइंग 11 से उस खिलाड़ी की छुट्टी कर सकते हैं, जो पहली 5 पारियों में खराब फॉर्म से जूझ रहा है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:27 PM IST
फोटो क्रेडिट- (BCCI And ICC)
India Predicted playing XI: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो उसे चमत्कार करना होगा. सुपर 8 का पहला मुकाबला हारने के बाद अब उसके लिए जिम्बाब्वे वाला मैच करो या मरो बन चुका है. अगर भारतीय टीम यहां चूकी तो उसका बोरिया-बिस्तर बंधना तय है. यही वजह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में 76 रनों से मिली हार ने सभी को हैरान कर दिया था. अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी. सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर की खराब फॉर्म और लेफ्टी बैटर्स का स्पिनर्स के खिलाफ फ्लॉप होना थी. 

इस एडिशन के पहले 3 मैचों में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा अफ्रीका के खिलाफ 15 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि इसके बाद भी वह जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं.प्लेइंग 11 से जिस खिलाड़ी का पत्ता कटने के ज्यादा चांस हैं वह अभिषेक नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. तिलक की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में ला सकते हैं. 

अगर ऐसा हुआ तो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव दिखेगा. टीम इंडिया दाएं और बाएं कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है. अभिषेक के साथ संजू पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि नंबर तीन पर ईशान किशन खेल सकते हैं. चौथे नंबर पर दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आएंगे. फिर हार्दिक पांड्या और छठे नंबर पर लेफ्टी शिवम दुबे खेल सकते हैं.

विरोधी टीमों की रणनीति होगी फेल?

ऐसा होने से टीम इंडिया विरोधी की उस रणनीति को नाकाम कर सकती है, जिसमें ऑफ स्पिनर पहले छह ओवरों में आकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और लगभग हर मैच में टीम इंडिया को शुरुआती झटके दे रहे थे. ग्रुप स्टेज के चारों मैचों में भारतीय बल्लेबाज स्पिन और खासकर ऑफ स्पिनर के खिलाफ बेबस दिखे हैं. आखिरी मुकाबले में एडन मार्करम पहला ओवर लेकर आए थे और ईशान किशन को आउट कर दिया था.

तिलक वर्मा क्यों हो सकते हैं बाहर?

अब सवाल ये है कि आखिर तिलक वर्मा क्यों बाहर हो सकते हैं? इसके पीछे 2 वजह नजर आती हैं. पहली यह कि उनका फॉर्म ठीक नहीं है. पिछले 5 मैचों में यह बल्लेबाज 25, 25, 25, 31 और 1 रन की पारियां खेल पाया है. जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब तिलक बड़े शॉट नहीं लगा पाए. उनका स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में है. उन्हें लगभग हर मैच में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वह उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके, जिसके चलते मिडिल ऑर्डर पर अतिरिक्त दबाव बन गया और टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

दूसरी वजह यह है कि टीम इंडिया टॉप ऑर्डर में दाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल करना चाहती है, क्योंकि फिलहाल शुरुआती तीनों बल्लेबाज अभिषेक, किशन और तिलक लेफ्टी हैं, जिसका विरोधी टीमें फायदा उठा रही हैं. यही वजह है कि तिलक की धीमी पारी और खराब फॉर्म संजू सैमसन के लिए प्लेइंग 11 का दरवाजा खोल सकती है.

आंकड़े बता रहे तिलक फॉर्म में नहीं

टी20 विश्व कप में तिलक वर्मा ने 5 मैचों में 21.40 की औसत और 118.88 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं. यह आंकड़े उनके टी20 मानकों से कम हैं. यह प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के आंकड़ों से बिल्कुल उलट है. इससे पहले तिलक ने अफ्रीका के खिलाफ 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 70.85 की औसत और 163.15 की स्ट्राइक रेट से 496 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे. वह अब तक भारत के लिए 45 टी20 मैचों में 2 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 1290 रन बना चुके हैं.

कोचिंग स्टॉफ ने दिए थे प्लेइंग 11 में बदलाव के संकेत

जब भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार मिली तो भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने संकेत दिए कि संजू सैमसन की वापसी पर विचार हो सकता है. संजू को इस सीजन एकमात्र मौका मिला है. ग्रुप स्टेज में उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे. उन्हें तब मौका मिला था जब अभिषेक पेट दर्द के कारण मैच नहीं खेल पाए थे. टॉप ऑर्डर की लगातार नाकामी के बीच नंबर-3 की भूमिका अहम हो गई है और टीम मैनेजमेंट फॉर्म से जूझ रहे तिलक के साथ आगे बढ़ने से बच सकता है. इसलिए सुपर 8 में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. मान लीजिए अगर तिलक बाहर नहीं हुए तो रिंकू सिंह की छुट्टी हो सकती है, जो फिनिशर की भूमिका में नजर आए हैं. उन्होंने इस एडिशन में 82.75 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 24 रन बनाए हैं.

सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत को क्या करना है?

टीम इंडिया सुपर 8 का पहला मैच हार चुकी है. अब उसे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. ऐसा होने पर उसके 4 अंक हो जाएंगे. साथ ही दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी अपने बाकी दोनों मैच जीत जाए. ऐसा हुआ तो भारत और साउथ अफ्रीका दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे.

अगर भारत दोनों मैच जीत जाता है और साउथ अफ्रीका अपना एक मैच हार जाता है, तो तीन टीमें चार-चार अंकों पर बराबर हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में क्वालिफिकेशन नेट रन रेट से तय होगा. वहीं अगर भारत अपने दोनों मैच जीत जाता है और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले हार जाता है, तो भारत और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे.

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

