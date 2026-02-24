Advertisement
T20 World Cup 2026: 5 मैचों में सिर्फ 71 रन... इस बल्लेबाज का हुआ अभिषेक शर्मा जैसा हाल, सुपर 8 में भी कटाई नाक

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पहले 4 मैचों में सिर्फ 15 रन बना पाए हैं. तीन मैचों में उनका खाता नहीं खुला. इस एडिशन में अकेले अभिषेक शर्मा ऐसे बैटर नहीं हैं, जो रनों के लिए तरस रहे हैं. वेस्टइंडीज के एक स्टार ओपनर की हालत अभिषेक से काफी मिलती-जुलती है. वो लगातार 5 मैचों में फ्लॉप रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:13 AM IST
फोटो क्रेडिट (@cricbuzz)
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है. इस एडिशन में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज किसी 'तूफान' से कम नजर नहीं आ रही है. उसने पहले तो ग्रुप स्टेज के सभी चार मैच जीते और फिर सुपर 8 में जिम्बाब्वे को 107 रनों के बड़े अंतर से मात देकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की. इस बड़ी जीत के साथ वो सुपर 8 के ग्रुप 1 में नंबर 1 पर काबिज हो चुकी है. अब बचे हुए दो में से एक मैच जीतकर वो सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी. भले ही टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी, लेकिन इस टीम के लिए एक खिलाड़ी सिरदर्द बन चुका है. पिछले 5 मैचों से ही उसका बल्ला खामोश है. ये वही खिलाड़ी है, जो सुपर 8 के अगले मैचों में वेस्टइंडीज के विजय अभियान में कांटा बन सकता है.

जिस फ्लॉप खिलाड़ी की यहां बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के स्टार ओपनर ब्रेंडन किंग हैं, जो इस एडिशन में अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए. एक तरफ जहां बाकी बल्लेबाज रनों की बारिश कर रहे हैं, वहीं किंग एक-एक रन के लिए तरस चुके हैं. 5 मैचों में उनके आंकड़े हैरान कर रहे हैं. ये खिलाड़ी 5 मैचों में सिर्फ 71 रन बना पाया है. हाई स्कोर 35 रन है. उनकी ये पारी स्कॉटलैंड के खिलाफ आई थी. किंग एक ओपनर हैं, जिनसे टीम को आक्रामक शुरुआत की उम्मीद होती है, लेकिन किंग इस उम्मीद पर अब तक खरा नहीं उतर पाए हैं.

ब्रेंडन किंग की आखिरी 5 टी20 आई पारियों के आंकड़े

स्कॉटलैंड के खिलाफ - 35 (30)

इंग्लैंड के खिलाफ - 1 (3)

नेपाल के खिलाफ - 22 (17)

इटली के खिलाफ - 4 (6)

जिम्बाब्वे के खिलाफ - 9 (12)

क्या प्लेइंग 11 से कटेगा पत्ता?

खराब फॉर्म के चलते अब उनका प्लेइंग 11 से पत्ता कट सकता है. वेस्टइंडीज का अगला इंग्लैंड से 26 फरवरी को होना है, फिर ये टीम 1 मार्च को भारत से खेलेगी. ऐसे में सवाल यह है कि क्या कप्तान और टीम मैनेजमेंट ब्रेंडन किंग पर भरोसा कायम रखेगा? या फिर उनकी जगह किसी और बल्लेबाज को मौका मिलेगा. अफ्रीका के पास कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और केशव महाराज जैसे स्टार बॉलर हैं, जबकि भारतीय टीम के पास बुमराह और अर्शदीप जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जो किंग के खराब फॉर्म का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में होंगे.

