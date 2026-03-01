वेस्टइंडीज की खैर नहीं... टूट पड़ेंगे भारत के ये 3 गेंदबाज, टीम इंडिया को दिला देंगे सेमीफाइनल का टिकट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुछ ही देर में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मैच खेला जाएगा. भारत के पास 3 ऐसे घातक गेंदबाज हैं, जो उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे. ये तीनों ही गेंदबाज वेस्टइंडीज की टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के ऐसे 3 गेंदबाजों पर, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज की टीम के लिए काल बन सकते हैं. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सुपर-8 मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा.

1. वरुण चक्रवर्ती

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए काल बनेंगे. वरुण चक्रवर्ती का टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड है. वरुण चक्रवर्ती टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 6 मैचों में 11 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं. इनमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 42 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15.29 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 70 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. कुलदीप यादव

'चाइनामैन' स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में तबाही मचा सकते हैं. कुलदीप यादव के घातक स्पिन वैरिएशन्स बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली है. कुलदीप यादव का टी20 फॉर्मेट में धांसू रिकॉर्ड है. कुलदीप यादव ने भारत के लिए 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 13.74 की शानदार गेंदबाजी औसत से 95 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. कुलदीप यादव पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं. कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 9 पारियों में 13.41 की शानदार गेंदबाजी औसत से 17 विकेट झटके हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 12 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है.

3. जसप्रीत बुमराह

दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अगर चल गए तो सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज की टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 92 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.46 की गेंदबाजी औसत से 114 विकेट झटके हैं. जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट रहा है. जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक भारत के लिए 5 मैचों में 7 विकेट हासिल कर चुके हैं.