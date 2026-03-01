टी20 वर्ल्ड कप: सूर्या ने रिंकू को नहीं दिया मौका, वेस्टइंडीज ने भी ऐन वक्त पर बदली चाल, प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव

T20 World Cup 2026: भारत ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का अंतिम टिकट हासिल करेगी. भारतीय टीम ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने ब्रैंडन किंग की जगह अकील हुसैन को मौका दिया है.

सूर्या ने रिंकू को नहीं दिया मौका

ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह चेजिंग ग्राउंड रहा है. विकेट और भी बेहतर हो जाएगा, इसलिए चेजिंग एक अच्छा विकल्प है. हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है.' सूर्यकुमार यादव के इस फैसले से साफ हो गया कि रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया है.

वेस्टइंडीज ने भी ऐन वक्त पर बदली चाल

वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. लगातार क्रिकेट खेलना हमारे लिए जरूरी है. ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा रहे हैं और उम्मीद है कि इस मैच में हम सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएंगे. आज करो या मरो का मैच है. हमारी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है. ब्रैंडन किंग की जगह अकील हुसैन आए हैं.'

साउथ अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल में

सुपर-8 के ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है, जबकि वेस्टइंडीज 2 में से 1 मैच जीतकर +1.791 के साथ दूसरे स्थान पर है. भारतीय टीम ने 2 में से 1 मैच अपने नाम किया है, लेकिन नेट रन रेट (-0.100) में कमी के चलते यह टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है. जिम्बाब्वे खिताबी रेस से बाहर है.

भारत और वेस्टइंडीज के लिए 'करो या मरो' का मैच

ग्रुप स्टेज के अपने सभी चार मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने सुपर-8 में प्रवेश किया, जहां इस टीम को अपने पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से मात देकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है. ऐसे में भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की होगी.

प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेस, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ.