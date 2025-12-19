T20 World Cup: कब होगा टीम इंडिया का ऐलान? सामने आ गई डेट, इन 15 सूरमाओं का चुना जाना तय!

T20 World Cup 2026 India Probable Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की टीम को फाइनल करने के लिए बीसीसीआई सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग शनिवार (20 दिसंबर) को होने की उम्मीद है. उसी दिन स्क्वॉड का ऐलान भी हो सकता है. मीटिंग बोर्ड के मुंबई हेडक्वार्टर में होगी. इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के वहां रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

टीम में चुने जाएंगे 15 खिलाड़ी

बैठक में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम को चुना जाएगा. हालांकि, यह अभी प्रारंभिक टीम होगी और इसमें आने वाले समय में बदलाव भी किए जा सकते हैं. यह भी लगभग तय है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वॉड लगभग एक ही होगा. भारत कीवी टीम के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा. सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी को होगी और उसके बाद 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी.

सरप्राइज की उम्मीद नहीं

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद नहीं है. उपकप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म के कारण आलोचकों के निशाने पर है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों में चोटिल भी हो गए हैं. सेलेक्शन कमेटी निरंतरता की तरफ झुक रही है. न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम T20 वर्ल्ड कप वाली टीम जैसी ही होने की उम्मीद है.

भारत का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप में भारत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. इसके बाद टीम 12 फरवरी को नामीबिया का सामना करने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम जाएगी. 15 फरवरी को श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी. इसके बाद टीम 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से ग्रुप राउंड को समाप्त करेगी. 21 फरवरी से 1 मार्च तक सुपर-8 राउंड के मैच होंगे. 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल होगा. इसके बाद 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा.

कप्तान के फॉर्म बढ़ाई चिंता

शेड्यूल तो तय हो गया है, लेकिन टीम की लीडरशिप और फॉर्म चर्चा के केंद्र में है. सूर्यकुमार यादव बैटिंग फॉर्म के कारण आलोचकों के निशाने पर हैं. इन मुश्किलों के बावजूद उनका लीडरशिप रिकॉर्ड मजबूत बना हुआ है और माना जा रहा है कि बीसीसीआई और नेशनल सिलेक्टर्स वर्ल्ड कप में टीम को लीड करने के लिए उन पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे.

खतरे में उपकप्तान की जगह

उनके डिप्टी शुभमन गिल के लिए स्थिति और भी अनिश्चित है. हालांकि गिल टेस्ट और ODI दोनों फॉर्मेट में कप्तान हैं, लेकिन टी20 में लगातार बड़े स्कोर नहीं बना पाने की उनकी नाकामी ने सबसे छोटे फॉर्मेट में उनकी जगह को मुश्किल में डाल दिया है. कई लोगों का मानना ​​है कि अगर गिल का फॉर्म नहीं सुधरा तो यशस्वी जायसवाल प्लेइंग-11 में उनकी जगह ले सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की संभावित टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.