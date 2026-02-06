अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी का खुल गया राज, पूर्व बॉलिंग कोच ने बताया गेंदबाजों की कैसे उड़ाते हैं धज्जियां

भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे का मानना है कि अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हैं. पारस म्हाम्ब्रे ने कहा कि अभिषेक शर्मा के खेल में स्पष्ट सोच है, उन्हें पता है कि मैदान पर क्या करना है और किस तरह फैसले लेने हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अभिषेक शर्मा का सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाना स्वाभाविक था और यह सिर्फ समय की बात थी.

T20I के बादशाह हैं अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा इस बड़े टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप रैंक वाले टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे. जुलाई 2024 में डेब्यू के बाद से उन्होंने अब तक 37 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1297 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दस बार पचास या उससे ज्यादा रन की पारी खेली है, जो इस अवधि में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है. इतना ही नहीं, अभिषेक ने इस दौरान 88 छक्के लगाए हैं, जो टॉप दस देशों के बल्लेबाजों में सबसे अधिक हैं. उनका स्ट्राइक रेट 195 का है, जो 1,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में सबसे अच्छा है.

बॉलिंग कोच ने खोला अभिषेक शर्मा का राज

पारस म्हाम्ब्रे अभिषेक को तब से जानते हैं, जब वे 2018 में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. उस समय भी उन्हें लग गया था कि यह खिलाड़ी आगे चलकर बड़ा नाम बनेगा. पारस म्हाम्ब्रे और तत्कालीन कोच राहुल द्रविड़ को अभिषेक की मौजूदा सफलता पर कोई आश्चर्य नहीं है. पारस म्हाम्ब्रे ने शुक्रवार को कहा, 'मैं बस पीछे मुड़कर अंडर-19 दिनों में अभिषेक के बारे में सोचता हूं. आपको हमेशा लगता था कि उसके पास समय है. मुझे लगा कि वह उस ग्रुप में सबसे छोटा था.'

तकनीक और टाइमिंग कमाल की

पारस म्हाम्ब्रे ने कहा, 'वह शायद 17 साल का होगा, लेकिन इसके बावजूद, आप जानते थे कि अगले 3-4 सालों में वह एक खिलाड़ी के तौर पर डेवलप होगा, क्योंकि उसके पास तकनीक और टाइमिंग दोनों थे. मुझे लगता है जो लोग उसके साथ रहे हैं, उनमें से कोई भी हैरान नहीं है, जिसमें राहुल (द्रविड़) भी शामिल हैं. मुझे यकीन है कि अगर आप राहुल से बात करेंगे, तो वह भी यही कहेंगे - कि हमें इस बात पर कोई हैरानी नहीं है कि वह इस स्टेज पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है.'

तेजी से रन बनाते हैं अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे शुरुआत से ही तेजी से रन बनाते हैं. तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे पहली ही गेंद से आक्रामक खेल दिखाते हैं. अभिषेक शर्मा की कई चौके-बाउंड्री कवर और प्वाइंट क्षेत्र से आती हैं, जो उनके आत्मविश्वास को दिखाती हैं. स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वे और ज्यादा तेज हो जाते हैं और लगभग हर छह गेंद में एक छक्का लगाते हैं.

क्रीज का सही इस्तेमाल करते हैं

पारस म्हाम्ब्रे का कहना है कि अभिषेक के खेल में सबसे अलग बात उनकी बल्लेबाजी की सहजता और साफ सोच है, उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह खेलना है. वे क्रीज का सही इस्तेमाल करते हैं, कोण बनाते हैं और बहुत समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं. म्हाम्ब्रे ने कहा, 'वह इसे बहुत स्मार्ट तरीके से कर रहा है. मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें सच में सबसे अलग हैं.'

ओपनिंग के लिए दो दावेदार

टीम इंडिया के सामने अब एक सुखद समस्या है. अभिषेक के साथ ओपनिंग के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों दावेदार हैं. ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं. पारस म्हाम्ब्रे का मानना है कि विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है. जब दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलते हैं तो विपक्षी टीम के लिए गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

गेंदबाजों के पास कोई राहत नहीं

पहले छह ओवरों में अब भारत की टीम सिर्फ सुरक्षित खेलने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि 10 से 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने की कोशिश करती है. पारस म्हाम्ब्रे कहते हैं कि यह स्थिति भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्षी टीमों के लिए डराने वाली. गेंदबाजों के पास कोई राहत नहीं होती और यही भारत की ताकत बनती जा रही है.