Advertisement
trendingNow13119277
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: इस गलती के कारण हाथ से निकल गया मैच... टीम इंडिया की हार के बाद बरसे कप्तान सूर्या

T20 World Cup 2026: इस गलती के कारण हाथ से निकल गया मैच... टीम इंडिया की हार के बाद बरसे कप्तान सूर्या

India vs South Africa: भारत ने 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाते हुए खिताब जीता था, जबकि मौजूदा टूर्नामेंट में उसकी यह पहली हार है. यह रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार भी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 22, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X - @the_ipl_com)
Photo Credit (X - @the_ipl_com)

T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में 76 रन से हरा दिया है. डेविड मिलर के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 दौर के एकतरफा मैच में रविवार को भारत को 76 रन से रौंद दिया. साउथ अफ्रीका ने इसी के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के विजयी क्रम पर रोक लगा दी. भारत ने 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाते हुए खिताब जीता था, जबकि मौजूदा टूर्नामेंट में उसकी यह पहली हार है. यह रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार भी है.

टीम इंडिया की हार के बाद क्या बोले कप्तान सूर्या?

सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद कहा, 'कुल मिलाकर, अगर हम देखें, तो हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हम थोड़ी और बेहतर बैटिंग कर सकते थे. मेरी बात यह है कि कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है, अगर आप 180-185 का पीछा कर रहे हैं, तो आप पावरप्ले में मैच नहीं जीत सकते, लेकिन आप पावरप्ले में मैच हार सकते हैं. हमने पावरप्ले में बहुत सारे विकेट गंवा दिए और फिर हम छोटी-छोटी पार्टनरशिप नहीं कर पाए, जो हम 180-185 का पीछा करने के लिए चाहते थे, लेकिन यह गेम का हिस्सा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मजबूत होकर वापस आएंगे

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम इससे सीखते हैं, हम आराम से बैठेंगे और फिर और मजबूत होकर वापस आएंगे. मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि उनका कॉम्बिनेशन (बुमराह-अर्शदीप) बहुत खतरनाक रहा है. दोनों साथ में काफी खेले हैं. अगर आप आज भी देखें, तो दोनों ने आठ ओवर डाले, लगभग पांच विकेट लिए और लगभग 45-50 रन दिए. अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप में बहुत अच्छी बॉलिंग की और हम उनसे यही चाहते हैं.'

बुमराह और अर्शदीप दोनों एक्सपीरियंस्ड

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'बुमराह और अर्शदीप दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं और उन दोनों का हमारी टीम में होना अच्छा है. उम्मीद है कि अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग करेंगे. बस इतना ही. हम इसे सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, वैसा ही क्रिकेट खेलेंगे जैसा हम खेलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं बदलेगा. मुझे लगता है कि हम मजबूती से वापसी करेंगे.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला