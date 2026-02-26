चौके-छक्कों की तबाही... रनों की सुनामी, जिम्बाब्वे पर टूट पड़ी टीम इंडिया, पावरप्ले में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

IND vs ZIM: भारत ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में तूफानी शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया. भारत ने शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 80 रन बनाए. यह टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा पावरप्ले टोटल है.

जिम्बाब्वे पर टूट पड़ी टीम इंडिया

यह टी20 वर्ल्ड कप मैच के पावरप्ले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है. इससे पहले टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 86 रन बना चुकी थी. टीम इंडिया साल 2021 में दुबई के मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 विकेट खोकर 82 रन बना चुकी थी. साल 2007 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 1 विकेट गंवाकर 76 रन बनाए थे.

पावरप्ले में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच 3.4 ओवरों में 48 रन की साझेदारी हुई. संजू सैमसन 15 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 42 गेंदों में 72 रन जोड़े. ईशान 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 55 रन की पारी खेली.

भारत ने जिम्बाब्वे को 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया

भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जबकि रिंकू सिंह के स्थान पर संजू सैमसन ने वापसी की है. वहीं, विपक्षी टीम ने क्रेमर के स्थान पर टिनोटेंडा मापोसा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में जीत के लिए 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया है. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी. भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 256 रन बनाए.

भारतीय बल्लेबाजों ने किया धमाका

भारत को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.4 ओवरों में 48 रन जोड़े. संजू 15 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 72 रन जोड़े. ईशान ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 38 रन बनाए, जिसके बाद अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 30 रन जोड़े.