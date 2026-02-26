Advertisement
trendingNow13123770
Hindi Newsक्रिकेटचौके-छक्कों की तबाही... रनों की सुनामी, जिम्बाब्वे पर टूट पड़ी टीम इंडिया, पावरप्ले में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

चौके-छक्कों की तबाही... रनों की सुनामी, जिम्बाब्वे पर टूट पड़ी टीम इंडिया, पावरप्ले में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: भारत ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में तूफानी शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया. भारत ने शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 80 रन बनाए. यह टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा पावरप्ले टोटल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 09:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

IND vs ZIM: भारत ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में तूफानी शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया. भारत ने शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 80 रन बनाए. यह टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा पावरप्ले टोटल है.

जिम्बाब्वे पर टूट पड़ी टीम इंडिया

यह टी20 वर्ल्ड कप मैच के पावरप्ले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है. इससे पहले टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 86 रन बना चुकी थी. टीम इंडिया साल 2021 में दुबई के मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 विकेट खोकर 82 रन बना चुकी थी. साल 2007 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 1 विकेट गंवाकर 76 रन बनाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरप्ले में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच 3.4 ओवरों में 48 रन की साझेदारी हुई. संजू सैमसन 15 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 42 गेंदों में 72 रन जोड़े. ईशान 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 55 रन की पारी खेली.

भारत ने जिम्बाब्वे को 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया

भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जबकि रिंकू सिंह के स्थान पर संजू सैमसन ने वापसी की है. वहीं, विपक्षी टीम ने क्रेमर के स्थान पर टिनोटेंडा मापोसा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में जीत के लिए 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया है. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी. भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 256 रन बनाए.

भारतीय बल्लेबाजों ने किया धमाका

भारत को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.4 ओवरों में 48 रन जोड़े. संजू 15 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 72 रन जोड़े. ईशान ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 38 रन बनाए, जिसके बाद अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 30 रन जोड़े.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
Kashmir tourism
आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
Andhra Pradesh
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
Tejas
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल