T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के पहले 4 मैच… PAK से इस दिन होगी भिड़ंत, शेड्यूल देख लीजिए वरना मिस कर देंगे मुकाबला

T20 World Cup 2026: फैंस को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 का बेसब्री से इंतजार है. 20 टीमों के बीच होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए आईसीसी पहले ही शेड्यूल जारी कर चुका था. अब एक्शन की बारी है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस वर्ल्ड कप का फाइनल 1 मार्च को खेला जाएगा. खबर है कि 20 दिसंबर को टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. यहां हम आपके लिए टीम इंडिया का शेड्यूल लेकर आए हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत-पाकिस्तान के बीच मैच किस दिन होगा.

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो शेड्यूल जारी किया है, उसके अनुसार यह पूरा टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर कुल 7 शहरों के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा. 29 दिनों में 55 मैच होंगे. टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके सामने खिताब बचाने की चुनौती होगी. भारत अपने घर में यह वर्ल्ड कप खेलेगा, इसलिए उस पर अधिक दबाव रहने वाला है.

IND vs PAK मैच कब होगा?

टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में जो चार मैच खेलेगी, उनमें पाकिस्तान सबसे मजबूत नजर आता है, बाकी छोटी टीमें हैं. भारत का पहला मैच 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ होगा. 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ंत होगी और फिर बारी आएगी उस मुकाबले की, जिसका सभी को इंतजार है. यह मैच भारत बनाम पाकिस्तान का होगा, जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल (Team India’s Schedule for the T20 World Cup 2026)

7 फरवरी- बनाम अमेरिका

12 फरवरी-बनाम नामीबिया

15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड्स

कुल 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है

ओपनिंग मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच होगा, जबकि फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हैं, जिन्हें 4 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सभी मैच भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होंगे.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए ग्रुप के हिसाब से टीमें (T20 World Cup 2026 Teams and Groups)

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया, अमेरिका

ग्रुप B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान

ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा

T20 WC 2026 के लिए संभावित टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

