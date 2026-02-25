जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतना है मैच तो टीम इंडिया को करने होंगे ये 3 काम, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी सेमीफाइनल में एंट्री

Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अगले दो मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. सुपर-8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंदकर वेस्टइंडीज +5.350 नेट रनरेट के साथ ग्रुप-1 में टॉप पर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 25, 2026, 07:33 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अगले दो मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. सुपर-8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंदकर वेस्टइंडीज +5.350 नेट रनरेट के साथ ग्रुप-1 में टॉप पर है, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भारत को 76 रन से मात देने के बाद +3.800 नेट रनरेट के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है.

भारत का नेट रनरेट कितना?

भारत (-3.800 नेट रनरेट) सुपर-8 का पहला मैच गंवाने के बाद प्वाइंट्स टेबल में तीसरे और जिम्बाब्वे (-5.350 नेट रनरेट) चौथे स्थान पर मौजूद है. अगर टीम इंडिया अपने अगले मुकाबलों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को मात देती है, तो उसके 4 अंक होंगे. इसके साथ ही अगर साउथ अफ्रीकी टीम वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को शिकस्त दे, तो उसके पास 6 प्वाइंट्स होंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को कौन से तीन बड़े काम करने होंगे.

1. रिंकू सिंह को करो बाहर

रिंकू सिंह को एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से टीम इंडिया को छोड़कर घर वापस जाना पड़ा था. रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं. रिंकू सिंह का जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में खेलना पहले से ही मुश्किल है. इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद भी रिंकू सिंह की जगह पर सवाल था. ऐसे में संजू सैमसन उनकी जगह लेंगे और इससे टॉप ऑर्डर में इंडिया की बैटिंग निश्चित रूप से मजबूत होगी. संजू सैमसन नामीबिया के खिलाफ मैच में खेले थे और अभिषेक शर्मा की जगह लेने से पहले सिर्फ आठ गेंदों पर 22 रन बनाए थे.

2. अक्षर पटेल को दो मौका

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए अक्षर पटेल का वापस न आना रविवार को चर्चा का विषय रहा. टैक्टिकल तौर पर ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल पर तरजीह दी गई और यह प्लान भारत के बिल्कुल भी काम नहीं आया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में वॉशिंगटन सुंदर को एक भी विकेट नहीं मिला और बल्लेबाजी में भी वह कुछ खास नहीं कर पाए. वॉशिंगटन सुंदर को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजना भी गलत फैसला साबित हुआ. उपकप्तान अक्षर पटेल को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में मौका मिलता है तो वह बैटिंग और बॉलिंग से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं.

3. ईशान किशन को तीसरे नंबर पर उतारो

यह एक टैक्टिकल मूव हो सकता है जिससे भारत को पावरप्ले के ओवरों में फायदा मिल सकता है. संजू सैमसन दाएं हाथ के बैट्समैन हैं जो विरोधी टीम के कप्तान को ऑफ-स्पिनर से बॉलिंग शुरू कराने से रोक सकते हैं. संजू सैमसन को लंबे-लंबे छक्के मारना भी पसंद है और अगर विरोधी टीम स्पिन से शुरुआत करती है तो भी वह स्पिनर पर अटैक कर सकते हैं. इस मामले में, ईशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं और बाकी बैट्समैन नीचे आ सकते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

