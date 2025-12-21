टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसी हो सकती है भारत की Playing XI, कॉम्बिनेशन देख थर-थर कापेंगे विरोधी

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में टीम इंडिया को अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लगभग हर मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है, आइए एक नजर डालते हैं.

ओपनिंग जोड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लगभग हर मैच में अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतर सकती है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जब सेट हो जाएं तो किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं. ये दोनों ही बल्लेबाज पहली ही गेंद से अटैक करने के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों ही तूफानी बैटिंग में माहिर हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर 3 का बल्लेबाज

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए नंबर-3 पर बैटिंग के लिए उतर सकते हैं. सूर्यकुमार यादव के सामने किसी भी गेंदबाज का बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल में चौके और छक्कों की बौछार करते हैं.

नंबर 4 की जिम्मेदारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं, जो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तेजी से रन बटोरते हैं.

नंबर 5 पर उतरेगा ये खतरनाक खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्पिन ऑलराउंडर और उपकप्तान अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. अक्षर पटेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित होंगे. साथ ही वह अपनी कातिलाना लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से किसी भी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं.

नंबर 6 कौन?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी बैटिंग और धारदार तेज गेंदबाजी से किसी भी हालात में मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं. हार्दिक पांड्या एक विस्फोटक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज और फुर्तीले फील्डर हैं.

नंबर 7 बल्लेबाज और ऑलराउंडर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. शिवम दुबे एक गेम चेंजर खिलाड़ी हैं. बल्लेबाजी के दौरान वह क्रीज पर उतरते ही बड़े-बड़े छक्के लगाते हैं. साथ ही वह कई अहम मौकों पर भारत को विकेट निकालकर भी देते हैं.

स्पिन गेंदबाज

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालेंगे.

ये होंगे तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे. वहीं, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे और चौथे तेज गेंदबाज का रोल निभाएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ये हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन:

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की पूरी टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर.