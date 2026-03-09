भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाला असली 'मास्टर-माइंड', 'कथनी को करनी में बदला', आलोचकों को किया 'रोस्ट'

भारत 3 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. बता दें कि इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी किसी देश ने 3 टी20 वर्ल्ड कप के खिताब नहीं जीते थे. भारत ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 रन से शानदार जीत दर्ज की. इसी के साथ टीम इंडिया रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनी. भारत को खिताब जिताने में न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों, बल्कि हेड कोच गौतम गंभीर की भी अहम भूमिका रही, जिनके मार्गदर्शन में भारत ने करीब 1 साल के अंतराल में दो ICC टूर्नामेंट्स अपने नाम कर लिए हैं.

भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाला असली 'मास्टर-माइंड'

संयोग की बात ये है कि इन दोनों ही टूर्नामेंट में विपक्षी टीम न्यूजीलैंड ही थी. दोनों बार न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सेंटनर के हाथों में थी. टीम इंडिया ने 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4 विकेट से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. उस मुकाबले में मिचेल सेंटनर की कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया था. इसके करीब एक साल बाद भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए.

'कथनी को करनी में बदला'

इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2007 के खिताबी मुकाबले में गौतम गंभीर ने 75 रन की पारी खेलकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 5 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद वनडे वर्ल्ड कप 2011 के खिताबी मुकाबले में 97 रन बनाकर भारत को श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट से जीत दिलाने में उनका बेहद खास योगदान रहा था. गौतम गंभीर ने हाल के समय में अपने फैसलों और रणनीतियों से खुद को एक बेहतर कोच साबित किया है.

युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया

गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और टीम को आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया. उनके मार्गदर्शन में टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता दिखाई दे रहा है. एक खिलाड़ी के तौर पर दो वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को दो बार आईपीएल खिताब (2012 और 2014) जिताने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद एक मेंटॉर के तौर पर गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को साल 2022 और 2023 में प्लेऑफ तक पहुंचाया.

दो ICC ट्रॉफी जिताने वाले पहले कोच

साल 2024 में गौतम गंभीर की मेंटॉरशिप में KKR फिर चैंपियन बनी. गौतम गंभीर को साल 2024 में नेशनल टीम के हेड कोच का पद सौंपा गया, जिसमें शुरुआती दौर उनके लिए परेशानी से भरा रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद को एक कुशल रणनीतिकार साबित करते हुए भारत को सालभर के अंदर दो ICC ईवेंट्स जिताए. गौतम गंभीर इकलौते ऐसे कोच हैं, जिन्होंने भारत को दो ICC ट्रॉफी जिताई है.