टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कितने चांस? नॉकआउट मुकाबलों में अभी तक ऐसा रहा है रिकॉर्ड

टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कितने चांस? नॉकआउट मुकाबलों में अभी तक ऐसा रहा है रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से कल यानी रविवार 8 मार्च को होगी. खिताबी मुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आइए आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में भारतीय टीम का ओवरऑल रिकॉर्ड कैसा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 07, 2026, 11:43 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से कल यानी रविवार 8 मार्च को होगी. खिताबी मुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आइए आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में भारतीय टीम का ओवरऑल रिकॉर्ड कैसा रहा है.

टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के कितने चांस?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने नॉकआउट में अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 में टीम को जीत नसीब हुई है, जबकि 3 में भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी है. टी20 वर्ल्ड कप 2007 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले को जीतकर ट्रॉफी को अपने नाम किया था. वहीं, भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2014 के सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने में सफल रही थी, लेकिन फाइनल में टीम इंडिया को श्रीलंका के हाथों हार झेलनी पड़ी थी.

नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम का रिकॉर्ड

2016 में वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हराया था, तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया के सफर पर ब्रेक लगाया था. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराते हुए दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड रिकॉर्ड

हालांकि, इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तक जीत नसीब नहीं हुई है. दोनों टीमों के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं और सभी में जीत कीवी टीम के हाथ लगी है. हालांकि, क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक 30 T20I मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में सफलता मिली है. 1 मैच टाई रहा है. तीनों फॉर्मेट को मिलाकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है. भारत ने 183 मुकाबलों में से 121 में जीत हासिल की है. इस लिस्ट में भारत से आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 180 मैचों में 122 मैच जीते हैं.

