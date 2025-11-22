T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कब करेगा BCCI? रिपोर्ट में हो गया बड़ा खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले 21 जनवरी से 31 जनवरी तक न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच भारतीय सरजमीं पर पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली नेशनल सेलेक्शन कमिटी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक जैसी टीम चुनेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कब?

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हालांकि शेड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 20 टीमों के इस टूर्नामेंट के शुरू होने की टेंटेटिव तारीख 7 फरवरी है. ICC टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने पहले अपनी फाइनल 15 मेंबर वाली टीम जमा करनी होती है. सेलेक्शन कमिटी अपनी पसंद की टीम अनाउंस करेगी, जिसमें एक तय कट-ऑफ तारीख तक बदलाव करने का ऑप्शन होगा.

क्या कहते हैं नियम?

यही नियम संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और वेस्टइंडीज में हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 एडिशन के लिए भी था, जिसे भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था. न्यूजीलैंड T20I सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी और T20 वर्ल्ड कप से पहले यह आखिरी सीरीज होगी. एक सूत्र ने बताया, 'T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के केवल 10 T20I बचे हैं, इसलिए आप टीम इंडिया में ज्यादा बदलाव नहीं देखेंगे, जब तक कि कोई किसी खास चोट की वजह से बाहर न हो जाए.'

सूत्र का बड़ा खुलासा

सूत्र ने बताया, 'सबसे बड़ा कारण कंटिन्यूटी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है.' T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए कुछ खिलाड़ियों को आजमाने का आखिरी मौका होगा. हालांकि चोटों की वजह से बदलाव करना कंट्रोल से बाहर है, लेकिन सेलेक्शन पैनल शायद बाद में चुनी गई टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगा, जैसा कि इस साल की शुरुआत में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान करना पड़ा था.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था ड्रॉमा

पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेन टीम में यशस्वी जायसवाल शामिल थे, लेकिन दुबई के हालात और एक मिस्ट्री स्पिनर की जरूरत को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज के दौरान जगह दी गई. यशस्वी जायसवाल को शुरुआती 15 सदस्यीय टीम में चुने जाने के बाद आखिरकार बाहर कर दिया गया, जो एक अच्छा उदाहरण नहीं लगा.