Advertisement
trendingNow13109059
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK: टीम इंडिया के 7 ब्रह्मास्त्र तैयार...T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान पर गिरेंगे ये अंगारे, सलमान अली की सेना में खौफ!

IND vs PAK: टीम इंडिया के 7 ब्रह्मास्त्र तैयार...T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान पर गिरेंगे ये 'अंगारे', सलमान अली की सेना में खौफ!

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया में इस बार 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप में होने वाले मुकाबला का हिस्सा बन सकते हैं. ये सातों खिलाड़ी मैच विनर हैं और मैदान पर आकर तबाही मचाते हैं. कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम इन खिलाड़ियों से खौफ में होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: जिस पल का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है वो घड़ी आ चुकी है. अब से कुछ घंटों के बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. महामुकाबले का मंच सज चुका है, इस अहम मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सुपर 8 में एंट्री कर लेगी, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर 4-4 अंक हासिल कर चुकी हैं. 

टी20 विश्व कप का पहला एडिशन 2007 में हुआ था, तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 8 बार भिड़ंत हो चुकी हैं, जिनमें से भारत ने 7 मैच जीते, जबकि पाक के खाते में एकमात्र जीत आई है. इस बार टीम इंडिया इस आंकड़े को 9-1 करने मैदान में उतरेगी.

टी20 विश्व कप के इतिहास में आज से पहले तक टीम इंडिया 'विराट-रोहित' के दम पर पाक को धूल चटाती रही है, लेकिन अब मेन इन ब्लू सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में खड़ी है. टीम इंडिया के पास इस बार 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली दफा IND vs PAK मैच का हिस्सा बने हैं. वो विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटने के लिए एकदम तैयार भी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में करारी शिकस्त दी थी. अब सलमान अली आगा की कप्तानी वाली युवा पाकिस्तानी टीम पर भारत के 7 नए खिलाड़ी अंगारों की तरह गिरेंगे. यह वही 7 खिलाड़ी हैं, जो पहली दफा भारत-पाक की ऐतिहासिक राइवलरी का हिस्सा बनेंगे. इनमें से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ईशान किशन और कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में खेलना तय माना जा रहा है.

टीम इंडिया के यह 7 खिलाड़ी

1. अभिषेक शर्मा- टीम इंडिया के ओपनर हैं. पहली गेंद से छक्के लगाते हैं. पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता. स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों को बेअसर करने में माहिर.

2. तिलक वर्मा- मिडिल ऑर्डर के महारथी हैं, जो न सिर्फ बड़े शॉट खेलते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर संयम से खेलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

3. संजू सैमसन- विकेटकीपर-बैटर हैं, जो ओपनिंग में तेज शुरुआत दिलाते हैं. मिडिल ओवरों में स्पिनर्स के खिलाफ लंबे शॉट लगाने में माहिर.

4. रिंकू सिंह- आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता. दबाव में मैच फिनिश करते हैं. उनके पास अंतिम ओवरों में मैच को कहीं से भी छीन लाने का दम-खम है.

5. ईशान किशन- विस्फोटक ओपनर हैं. बाएं हाथ के इस बैटर के पास पेस अटैक के खिलाफ धावा बोलने का हुनर है. पहले 6 ओवरों में तबाही मचाते हैं.

6. वॉशिंगटन सुंदर- दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, जबकि बाएं हाथ के बैटर हैं. ओपनिंग से लेकर नंबर 8 तक कहीं भी खेल सकते हैं. गेंद और बल्ले से मैच का रुख पलटने की खास क्षमता है.

7. कुलदीप यादव- स्पिन के जादूगर कहलाते हैं. इस चाइनामैन बॉलर के पास गेंद को दोनों तरफ घुमाने की अद्भुत क्षमता है. दबाव में विकेट दिलाने का हुनर रखते हैं.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे संजू सैमसन के लिए अश्विन बने 'संकटमोचक'! बीच टूर्नामेंट दी ऐसी सलाह कि बदल जाएगी किस्मत

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ