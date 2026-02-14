IND vs PAK: टीम इंडिया के 7 ब्रह्मास्त्र तैयार...T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान पर गिरेंगे ये 'अंगारे', सलमान अली की सेना में खौफ!

T20 World Cup 2026: जिस पल का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है वो घड़ी आ चुकी है. अब से कुछ घंटों के बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. महामुकाबले का मंच सज चुका है, इस अहम मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सुपर 8 में एंट्री कर लेगी, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर 4-4 अंक हासिल कर चुकी हैं.

टी20 विश्व कप का पहला एडिशन 2007 में हुआ था, तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 8 बार भिड़ंत हो चुकी हैं, जिनमें से भारत ने 7 मैच जीते, जबकि पाक के खाते में एकमात्र जीत आई है. इस बार टीम इंडिया इस आंकड़े को 9-1 करने मैदान में उतरेगी.

टी20 विश्व कप के इतिहास में आज से पहले तक टीम इंडिया 'विराट-रोहित' के दम पर पाक को धूल चटाती रही है, लेकिन अब मेन इन ब्लू सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में खड़ी है. टीम इंडिया के पास इस बार 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली दफा IND vs PAK मैच का हिस्सा बने हैं. वो विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटने के लिए एकदम तैयार भी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में करारी शिकस्त दी थी. अब सलमान अली आगा की कप्तानी वाली युवा पाकिस्तानी टीम पर भारत के 7 नए खिलाड़ी अंगारों की तरह गिरेंगे. यह वही 7 खिलाड़ी हैं, जो पहली दफा भारत-पाक की ऐतिहासिक राइवलरी का हिस्सा बनेंगे. इनमें से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ईशान किशन और कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में खेलना तय माना जा रहा है.

टीम इंडिया के यह 7 खिलाड़ी

1. अभिषेक शर्मा- टीम इंडिया के ओपनर हैं. पहली गेंद से छक्के लगाते हैं. पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता. स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों को बेअसर करने में माहिर.

2. तिलक वर्मा- मिडिल ऑर्डर के महारथी हैं, जो न सिर्फ बड़े शॉट खेलते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर संयम से खेलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

3. संजू सैमसन- विकेटकीपर-बैटर हैं, जो ओपनिंग में तेज शुरुआत दिलाते हैं. मिडिल ओवरों में स्पिनर्स के खिलाफ लंबे शॉट लगाने में माहिर.

4. रिंकू सिंह- आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता. दबाव में मैच फिनिश करते हैं. उनके पास अंतिम ओवरों में मैच को कहीं से भी छीन लाने का दम-खम है.

5. ईशान किशन- विस्फोटक ओपनर हैं. बाएं हाथ के इस बैटर के पास पेस अटैक के खिलाफ धावा बोलने का हुनर है. पहले 6 ओवरों में तबाही मचाते हैं.

6. वॉशिंगटन सुंदर- दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, जबकि बाएं हाथ के बैटर हैं. ओपनिंग से लेकर नंबर 8 तक कहीं भी खेल सकते हैं. गेंद और बल्ले से मैच का रुख पलटने की खास क्षमता है.

7. कुलदीप यादव- स्पिन के जादूगर कहलाते हैं. इस चाइनामैन बॉलर के पास गेंद को दोनों तरफ घुमाने की अद्भुत क्षमता है. दबाव में विकेट दिलाने का हुनर रखते हैं.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे संजू सैमसन के लिए अश्विन बने 'संकटमोचक'! बीच टूर्नामेंट दी ऐसी सलाह कि बदल जाएगी किस्मत