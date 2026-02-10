वर्ल्ड कप में आज 6 टीमों में भिड़ंत... पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, कहीं हो न जाए 2024 वाला 'कांड'

Advertisement
T20 World Cup Today Match: 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें मैदान पर होंगी. दिन की शुरुआत नामीबिया और नीदरलैंड मैच से होगी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड और यूएई की टीमें आमने-सामने होंगी. दिन की आखिरी भिड़ंत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:10 AM IST
T20 World Cup 2026 Today Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन तीन मैच होने हैं. मंगलवार (10 फरवरी) को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें मैदान पर होंगी. दिन की शुरुआत नामीबिया और नीदरलैंड मैच से होगी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड और यूएई की टीमें आमने-सामने होंगी. दिन की आखिरी भिड़ंत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में होगी. ऐसे में आज तीनों मुकाबले रोमांचक होने वाले हैं.

पहला मैच: नीदरलैंड बनाम नामीबिया

नई दिल्ली में ग्रुप A के एक अहम मुकाबले में नीदरलैंड्स और नामीबिया आमने-सामने होंगेय डच टीम के लिए यह मैच पाकिस्तान से तीन विकेट से मिली करीबी हार के बाद वापसी करने का मौका है. उस मैच में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया था और 2009 के चैंपियन को आखिरी ओवर तक कड़ी टक्कर दी थी. इतिहास में नीदरलैंड्स का नामीबिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में पलड़ा भारी रहा है. टी20 में डच टीम थोड़ी आगे है. उसने पिछली चार मुलाकातों में से तीन में जीत हासिल की है, जो बल्ले और गेंद दोनों से उनके दबदबे को दिखाता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

नीदरलैंड: माइकल लेविट, मैक्स ओडोड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान) (विकेटकीपर), जैक लायन कैचेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन.

नामीबिया: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, मालन क्रुगर, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बेन शिकोंगो, मैक्स हेंगो.

दूसरा मैच: न्यूजीलैंड बनाम यूएई

चेपॉक में टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना यूएई से होगा, जिसमें ब्लैक कैप्स सुपर 8 में पहुंचने के एक कदम और करीब जाना चाहेंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद न्यूजीलैंड अपनी लय बनाए रखने और क्वालिफिकेशन की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए उत्सुक होगा.

दूसरी ओर, यूएई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है. हालांकि, उनके पास टॉप लेवल पर न्यूजीलैंड जैसा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने हाल के सालों में मुकाबला करने की क्षमता दिखाई है. मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू जैसे बल्लेबाज एक चुनौतीपूर्ण टोटल बनाने या उसका पीछा करने की उनकी उम्मीदों के लिए अहम होंगे, जबकि उनके गेंदबाजों को ऐसी पिच पर अनुशासित रहना होगा जो पारंपरिक रूप से धैर्य और सटीकता को इनाम देती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.

यूएई: अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), अर्यांश शर्मा, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, सोहैब खान, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद अरफान, जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद जवादुल्लाह.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी - सरफराज खान के साथ अन्याय , बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से की छुट्टी, RCB कैप्टन का भी टूटा दिल

तीसरा मैच: पाकिस्तान बनाम अमेरिका

कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में ग्रुप ए के एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान और अमेरिका आमने-सामने होंगे. नीदरलैंड्स पर करीबी जीत के बावजूद पाकिस्तान दबाव में है. इस मैच में उनकी बल्लेबाजी में कुछ अस्थिरता दिखी. हालांकि, निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से वे मैच जीतने में कामयाब रहे. उनकी गेंदबाजी एक बड़ी ताकत बनी हुई है, जिसमें मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद लगातार रन रोक रहे हैं और बीच के ओवरों में विकेट ले रहे हैं. पाकिस्तान के लिए यह मैच और भी महत्वपूर्ण है. एक जीत उन्हें कड़े मुकाबले वाले ग्रुप में सुपर 8 में जगह बनाने की राह में काफी मदद करेगी.

दूसरी ओर, अमेरिका टूर्नामेंट के सबसे दिलचस्प डार्क हॉर्स में से एक के रूप में उभरा है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर उनकी मशहूर जीत हाल के क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है. अमेरका एक बार फिर से पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए तैयार है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.

यूएसए: एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान, सौरभ नेत्रावाल्कर.

ये भी पढ़ें: Explained: पाकिस्तान की नौटंकी, बांग्लादेश से 'धोखा' और ICC का डैमेज कंट्रोल, कैसे हुआ IND vs PAK मैच का रास्ता साफ?

तीनों मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

-नीदरलैंड बनाम नामीबिया, दिल्ली, ग्रुप ए, सुबह 11 बजे.
-न्यूजीलैंड बनाम यूएई, चेन्नई, ग्रुप डी, दोपहर 3 बजे.
-पाकिस्तान बनाम अमेरिका, कोलंबो, ग्रुप ए, शाम 7 बजे.
-सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होंगे और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

