T20 World Cup 2026: 16-20 ओवरों में रनों की बारिश करने वाले 5 विस्फोटक बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: 16-20 ओवरों में रनों की बारिश करने वाले 5 विस्फोटक बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में 16 से 20 ओवरों के बीच रन बनाना मुश्किल होता है, इसके लिए पावर हिटर की जरूरत होती है. इस एडिशन में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी टीमों के लिए फिनिशर का रोल तूफानी अंदाज में निभाया है

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:17 PM IST
फोटो क्रेडिट- @cricbuzz
फोटो क्रेडिट- @cricbuzz

T20 World Cup 2026: टी20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर और आखिरी के 4 ओवर बल्लेबाजों के माने जाते हैं. ये टी20 फॉर्मेट का वही फेज होता है जब बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की फिराक में रहते हैं. टी20 विश्व कप 2026 में 5 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 16 से 20 यानी डेथ ओवरों में बल्ले से तबाही मचाकर रखी और अपनी-अपनी टीमों के लिए कई मैच विनिंग रन बनाकर दिए हैं. इस एडिशन के टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत का एकमात्र खिलाड़ी शामिल है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी बल्लेबाजी से डेथ ओवरों में चौके-छक्कों की बारिश करने वाले धुरंधरों में नंबर एक पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स हैं, जिन्होंने इस सीजन 16-20 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा 114 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 215.09 का रहा. वो 'फिनिशर्स' की रेस में सबसे आगे रहे हैं.

लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन?

विल जैक्स के बाद टीम इंडिया के विस्फोटक बैटर शिवम दुबे का नाम है, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कीमती रन जुटाए हैं. इस लिस्ट में अमेरिका के शुभम रांजने, वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड, नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी और अफगान टीम के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई का नाम भी शामिल है.

खिलाड़ी रन स्ट्राइक रेट चौके/छक्के बाउंड्री %
विल जैक्स (इंग्लैंड) 114 215.09 8/9 32.07
शिवम दुबे (भारत) 99 190.38 7/8 28.84
एस. रंजने (अमेरिका) 92 200.00 6/6 26.08
शेरफेन रदरफोर्ड (वेस्टइंडीज) 82 195.23 7/5 28.57
दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल) 74 264.28 6/5 39.28
अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान) 70 200.00 3/6 25.71

ये भी पढ़ें: IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा नहीं... 1290 रन ठोकने वाले का कटेगा प्लेइंग 11 से पत्ता? संजू को वापस बुला सकते हैं कप्तान सूर्या

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

