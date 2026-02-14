Advertisement
trendingNow13109179
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK का महा-रविवार... 15 फरवरी को एक नहीं बल्कि 2 बार आमने-सामने होंगे भारत-पाक, असली दंगल के लिए रहें तैयार

IND vs PAK का 'महा-रविवार'... 15 फरवरी को एक नहीं बल्कि 2 बार आमने-सामने होंगे भारत-पाक, असली दंगल के लिए रहें तैयार

IND vs PAK: 15 फरवरी का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार दिन बनने जा रहा है. इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैच होने हैं. पुरुष और महिला टीमों के बीच मैदान पर रोमांच का तड़का लगने वाला है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

IND vs PAK: 15 फरवरी के दिन रविवार है. क्रिकेट फैंस के लिए यह संडे इस बार सुपर संडे बनने जा रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक नहीं बल्कि 2 मैच होंगे. दोपहर से रोमांच का तड़का शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा. पहला मुकाबला तो टी20 विश्व कप 2026 के तहत खेला जाएगा, जबकि दूसरी जंग इससे ठीक पहले बैंकॉक में भी भिड़ंत होगी.

इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. फिलहाल ग्रुप स्टेज के मुकाबले चल रहे हैं. अब तक 21 मैच हो चुके हैं. 14 फरवरी को तीन मैच खेले जाएंगे. फिर 15 तारीख को भी तीन मैच होने हैं. इस दिन ग्रुप ए के तहत भारत-पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मैच तय है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा. यह वही मैच है, जिसका फैंस को हमेशा इंतजार रहता है.

टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की मेंस टीमें बढ़िया फॉर्म में हैं. दोनों ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं. भारत ने जहां अमेरिका और नामीबिया को मात दी है, तो वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड और अमेरिका को हराकर 4 अंक हासिल कर लिए हैं. अब इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वो सुपर 8 में जगह बना लेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा मैच बैंकॉक में होगा

15 फरवरी को दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच खेला जाना है, जो एसीसी द्वारा आयोजित वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2026 के तहत होगा. इस टूर्नामेंट में इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

8 टीमों ने लिया है हिस्सा

इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है. इंडिया ए, पाकिस्तान ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, यूएई, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड. इन सभी को दो ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ग्रुप ए में इंडिया ए, पाकिस्तान ए, यूएई और नेपाल शामिल हैं. ग्रुप स्टेज में हर टीम एक-दूसरे से भिड़ेगी, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे.

इंडिया ए ने टूर्नामेंट का पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे हार झेलनी पड़ी थी. अब वह पाकिस्तान को मात देकर पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: खून का रिश्ता, लेकिन मैदान पर 'दुश्मन'! पहली बार वर्ल्ड कप में फिर दिखेगा ये अनोखा नजारा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट