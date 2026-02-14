IND vs PAK का 'महा-रविवार'... 15 फरवरी को एक नहीं बल्कि 2 बार आमने-सामने होंगे भारत-पाक, असली दंगल के लिए रहें तैयार

IND vs PAK: 15 फरवरी के दिन रविवार है. क्रिकेट फैंस के लिए यह संडे इस बार सुपर संडे बनने जा रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक नहीं बल्कि 2 मैच होंगे. दोपहर से रोमांच का तड़का शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा. पहला मुकाबला तो टी20 विश्व कप 2026 के तहत खेला जाएगा, जबकि दूसरी जंग इससे ठीक पहले बैंकॉक में भी भिड़ंत होगी.

इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. फिलहाल ग्रुप स्टेज के मुकाबले चल रहे हैं. अब तक 21 मैच हो चुके हैं. 14 फरवरी को तीन मैच खेले जाएंगे. फिर 15 तारीख को भी तीन मैच होने हैं. इस दिन ग्रुप ए के तहत भारत-पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मैच तय है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा. यह वही मैच है, जिसका फैंस को हमेशा इंतजार रहता है.

टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की मेंस टीमें बढ़िया फॉर्म में हैं. दोनों ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं. भारत ने जहां अमेरिका और नामीबिया को मात दी है, तो वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड और अमेरिका को हराकर 4 अंक हासिल कर लिए हैं. अब इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वो सुपर 8 में जगह बना लेगी.

दूसरा मैच बैंकॉक में होगा

15 फरवरी को दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच खेला जाना है, जो एसीसी द्वारा आयोजित वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2026 के तहत होगा. इस टूर्नामेंट में इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

8 टीमों ने लिया है हिस्सा

इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है. इंडिया ए, पाकिस्तान ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, यूएई, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड. इन सभी को दो ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ग्रुप ए में इंडिया ए, पाकिस्तान ए, यूएई और नेपाल शामिल हैं. ग्रुप स्टेज में हर टीम एक-दूसरे से भिड़ेगी, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे.

इंडिया ए ने टूर्नामेंट का पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे हार झेलनी पड़ी थी. अब वह पाकिस्तान को मात देकर पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

