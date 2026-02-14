Advertisement
trendingNow13109133
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: खून का रिश्ता, लेकिन मैदान पर दुश्मन! पहली बार वर्ल्ड कप में फिर दिखेगा ये अनोखा नजारा

T20 World Cup 2026: खून का रिश्ता, लेकिन मैदान पर 'दुश्मन'! पहली बार वर्ल्ड कप में फिर दिखेगा ये अनोखा नजारा

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप के इतिहास में भाइयों की कई जोड़ियां खेल चुकी हैं. इस बार भी करीब आधा दर्जन भाइयों की जोड़ियां मैदान पर उतर रही हैं, लेकिन दो सगे भाई ऐसे हैं, जो अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: इन दिनों भारत में टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 20 टीमों के बीच खिताब की जंग है. ये वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन है. 2007 से लेकर 2024 तक जो नजारा कभी नहीं दिखा था, वो इस बार देखने को मिलने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ी इस बार विश्व कप का हिस्सा बने हैं, जिनका रिश्ता तो खून का है, लेकिन वो मैदान पर एक-दूसरे के दुश्मन हैं.

दरअसल, क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब दो सगे भाइयों की जोड़ी मैदान पर उतरी. अक्सर ये जोड़ियां एक ही टीम के लिए खेली हैं, लेकिन इस बार शायद ये पहली दफा है कि जब दो सगे भाई अलग-अलग देशों की टीमों के लिए खेल रहे हैं.

खून का रिश्ता, लेकिन मैदान पर 'दुश्मन'

इस बार इटली के लिए स्टिन और एंथोनी मोस्का दोनों भाई खेल रहे हैं. इसी टीम में दो सगे भाई मैनेंटी और हैरी मैनेंटी भी शामिल हैं, वहीं आयरलैंड के लिए हैरी और टिम टैक्टर एक साथ हैं. रॉस और मार्क अडायर भी इस सीजन एक साथ खेल रहे हैं. नेपाल टीम में आसिफ और आरिफ शेख भी सगे भाइयों की जोड़ी है, लेकिन भाइयों की जोड़ी वाली इस लिस्ट में जो 2 नए नाम हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है. वो भाई तो सगे हैं, लेकिन टीमें अलग-अलग हैं. ये जोड़ी है सैम करन और बेन करन की. दोनों इंग्लैंड से आते हैं. सैम करन इंग्लैंड टीम का हिस्सा हैं, जबकि बेन करन ने दूसरी टीम का दामन थामा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अचानक हुई बेन करन की एंट्री

सैम करन तो शुरुआत से ही इंग्लिश टीम का हिस्सा थे, लेकिन बेन करन ने अचानक वर्ल्ड कप में एंट्री मारी है. जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह बेन को बुलाया गया है. आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बाद बेन करन अब जिम्बाब्वे के लिए अगले मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं.

कौन हैं बेन करन?

सैम करन को सब जानते हैं. वो एक मैच विनर ऑलराउंडर हैं, लेकिन बेन के बारे में शायद उतना नहीं जानते. बेन एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो अभी तक टी20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे के लिए डेब्यू नहीं कर पाए हैं. उन्होंने इस देश के लिए टेस्ट और वनडे में डेब्यू कर लिया है. अब तक 8 टेस्ट में 495 रन किए हैं, जबकि वनडे के 8 मैचों में 340 रन बनाए हैं. जिम्बाब्वे के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैचों में 209 रन किए थे, वो भी 130.62 के स्ट्राइक रेट के साथ. खास बात ये थी कि वो टूर्नामेंट के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे, इसी वजह से उन्हें विश्व कप टीम में जगह मिली है.

टी20 विश्व कप में पहली बार दिखेगा ये नजारा?

टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दोनों अलग-अलग ग्रुप में हैं. इसलिए ग्रुप स्टेज में इनके बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन सुपर 8 में दोनों टीमों की भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया है. वो अब तक अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक हासिल कर चुकी है और ग्रुप बी में श्रीलंका के बाद नंबर 2 पर है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 में एंट्री मारेंगी. वहीं इंग्लैंड ने ग्रुप सी में पहले दो में से एक मैच जीत लिया है. उसके दो मैच इटली और स्कॉटलैंड से हैं, जिनमें वो जीत दर्ज करके सुपर 8 में जगह बना सकती है.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: टीम इंडिया के 7 ब्रह्मास्त्र तैयार...T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान पर गिरेंगे ये 'अंगारे', सलमान अली की सेना में खौफ!

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

दलित विरोधी कांग्रेस फिर हुई बेनकाब, पंजाब भर में AAP का विरोध प्रदरर्शन, की ये मांग
Aam Aadmi Party
दलित विरोधी कांग्रेस फिर हुई बेनकाब, पंजाब भर में AAP का विरोध प्रदरर्शन, की ये मांग
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला