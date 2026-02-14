टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की टीम ने किया ऐतिहासिक कारनामा, वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक मची खलबली

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम ने ऐतिहासिक कारनामा किया है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में नीदरलैंड्स को 93 रन से रौंदकर यूएसए ने इतिहास रच दिया है. यूएसए टी20 वर्ल्ड कप में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली एसोसिएट टीम बन गई है. 20 ओवरों में यूएसए ने 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए. इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 15.5 ओवरों में महज 103 रन पर सिमट गई.

अमेरिका की टीम ने किया ऐतिहासिक कारनामा

यूएसए से पहले टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों के लिए सबसे बड़ी जीत का अंतर नेपाल के नाम था, जिसने साल 2024 में हांगकांग के विरुद्ध 80 रन से जीत दर्ज की थी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की टीम इटली के खिलाफ 73 रन से जीत हासिल कर चुकी है. साल 2016 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 59 रन से हराया था. साल 2022 में नामीबियाई टीम श्रीलंका के विरुद्ध 55 रन से जीत दर्ज कर चुकी है.

नीदरलैंड्स पर यूएसए की पहली जीत

यह इंटरनेशनल क्रिकेट में नीदरलैंड्स पर यूएसए की पहली जीत है. इससे पहले उसे पिछले 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. इनमें 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच शामिल हैं. शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में यूएसए की सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान मोनांक पटेल ने शायन जहांगीर के साथ 2.5 ओवरों में 27 रन की साझेदारी की. जहांगीर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद मोनांक पटेल ने सैतेजा मुक्कमल्ला के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की.

बास डी लीडे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके

मोनांक 22 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सैतेजा ने 51 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 79 रन की पारी खेली. शुभम रंजने ने 24 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए. विपक्षी खेमे से बास डी लीडे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 15.5 ओवरों में 103 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए बास डी लीडे ने सर्वाधिक 23 रन बनाए, जबकि कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े. यूएसए की तरफ से हरमीत सिंह ने 4 विकेट और शैडली वैन शाल्कविक ने 3 विकेट हासिल किए.