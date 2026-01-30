टी20 वर्ल्ड कप 2026 में डार्क-हॉर्स साबित होगी वेस्टइंडीज की टीम, खाते में दो ट्रॉफी, अंदाज है दबंग

Advertisement
T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज टी20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. इस टीम ने अभी तक दो बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. वेस्टइंडीज ने डेरेन सैमी की कप्तानी में 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी वेस्टइंडीज की टीम डार्क-हॉर्स साबित हो सकती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 30, 2026, 02:54 PM IST
T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज टी20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. इस टीम ने अभी तक दो बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. वेस्टइंडीज ने डेरेन सैमी की कप्तानी में 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी वेस्टइंडीज की टीम डार्क-हॉर्स साबित हो सकती है. वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सफल टीमों में शुमार है, इसलिए उसे हल्के में लेना विपक्षी टीम की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. वेस्टइंडीज के ज्यादातर क्रिकेटर IPL में खेलते हैं और उन्हें भारतीय कंडीशंस का बहुत अच्छे से अंदाजा है.

डार्क-हॉर्स साबित होगी वेस्टइंडीज की टीम

भारत की मेजबानी में ही वेस्टइंडीज ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. अब 10 साल बाद एक बार फिर भारत की धरती पर टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाई होप वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे. वेस्टइंडीज की टीम में शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे कई मैच विनर और अनुभवी T20 खिलाड़ी शामिल हैं.

वेस्टइंडीज की ताकत

वेस्टइंडीज की टीम में अनुभवी और युवा T20 खिलाड़ियों का अच्छा मेल है. शाई होप, जेसन होल्डर और जॉनसन चार्ल्स जैसे खिलाड़ी बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. वेस्टइंडीज टीम के कई खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का अहम हिस्सा रहे हैं और यह उनके कैंपेन में अहम भूमिका निभाएगा. बैटिंग यूनिट में पावर और फ्लेक्सिबल दोनों तरह के ऑप्शन हैं. शिमरोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी वेस्टइंडीज की लाइनअप को जबरदस्त मजबूती देते हैं. CPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्विंटन सैम्पसन भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं. वेस्टइंडीज के पास पेस और स्पिन का अच्छा मिक्स है. जेडन सील्स, मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ जैसे ऑप्शन के साथ, वे किसी भी बैटिंग लाइन-अप को मुश्किल में डाल सकते हैं. अकील होसेन जैसे स्पिन ऑलराउंडर, साथ ही गुडाकेश मोती और रोस्टन चेज धीमी पिचों पर घातक साबित हो सकते हैं.

वेस्टइंडीज की कमजोरी

एक बड़ी चिंता का कारण वेस्टइंडीज की टीम में फिटनेस की वजह से इम्पैक्ट प्लेयर्स का न होना है. वेस्टइंडीज के प्रीमियर तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के चोटिल होने की वजह से टीम तेज गति और विकेट लेने की क्षमता से वंचित हो गई है. अल्जारी जोसेफ के बिना वेस्टइंडीज का बॉलिंग अटैक टोटल को डिफेंड करने या अहम मौकों पर विकेट लेने में मुश्किल महसूस कर सकता है. निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल जैसे अनुभवी मैच विनर्स के रिटायरमेंट से भी टीम काफी कमजोर हो गई है. वेस्टइंडीज ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हैं, लेकिन वे लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. वेस्टइंडीज ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज गंवाई है और उनके लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना एक बड़ी चुनौती है. इसके अलावा, उनकी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, इसलिए टीम वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दबाव में लड़खड़ा सकती है.

वेस्टइंडीज के एक्स-फैक्टर

वेस्टइंडीज की टीम में T20 वर्ल्ड कप के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है. शेफर्ड, चार्ल्स, होप, हेटमायर, होल्डर और रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. 2026 T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे, इसलिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपने बल्ले से कुछ कमाल दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ खेलते हुए किया है. ये उपमहाद्वीप की परिस्थितियां ही हैं, जो वेस्टइंडीज को बहुत खतरनाक बनाती हैं. अकील होसेन, स्पिनर जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वे उनके एक्स-फैक्टर हो सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज कब-कब खेलेगा अपने मैच?

वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के ग्रुप-C में शामिल है. वेस्टइंडीज टीम 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला ही मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेलेगी. इसके बाद वेस्टइंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ 11 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना दूसरा मैच खेलना है. 15 फरवरी को वेस्टइंडीज का सामना नेपाल से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. 19 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम इटली के खिलाफ मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में वेस्टइंडीज का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड - पहला मैच - 7 फरवरी (कोलकाता)

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड - दूसरा मैच - 11 फरवरी (मुंबई)

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल - तीसरा मैच - 15 फरवरी (मुंबई)

वेस्टइंडीज बनाम इटली - चौथा मैच - 19 फरवरी (कोलकाता)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जायडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

