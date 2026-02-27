IND vs WI: अगर रद्द हो गया 'करो या मरो' वाला मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानिए ICC का नियम

What Happened If IND vs WI Match Cancelled Out: इन दिनों टी20 वर्ल्ड कप 2026 की धूम है. सुपर 8 की लड़ाई में हर मैच खास और अहम है. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी हैं. ग्रुप 1 से दूसरी टीम के लिए वेस्टइंडीज और भारत के बीच लड़ाई है. 1 मार्च 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले करो या मरो के मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी. लेकिन मान लीजिए अगर यह मैच रद्द हुआ तो क्या होगा? भारत-वेस्टइंडीज में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी? आपके इसी सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं.

सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपर 8 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है. इस ग्रुप से नंबर 1 पर रहते हुए साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है. भारत और वेस्टइंडीज के बराबर 2 अंक हैं. बेहतर नेट रन रेट के चलते वेस्टइंडीज दूसरे स्थान पर है, जबकि टीम इंडिया तीसरे नंबर की पोजीशन पर है. भारत और वेस्टइंडीज के मैच से इस ग्रुप की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम मिलेगी.

आईसीसी का नियम कहता है कि पहले तो मैच पूरा कराने की पूरी कोशिश होती है. दोनों साइड से अगर 5-5 ओवर भी डाले गए तो मैच पूरा कराया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई स्थिति, मैच पूरा नहीं होने देती तो फिर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेंगे.

किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?

इस स्थिति में भारत और वेस्टइंडीज के कुल 3-3 अंक हो जाएंगे. फिर सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट (NRR) से होगा. मतलब जिस भी टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, उसकी चांदी होना तय है.

किसका सफर होगा खत्म?

सुपर 8 के ग्रुप 1 में नंबर 2 पर मौजूद वेस्टइंडीज का NRR +1.791 है, जबकि भारत का नेट रन रेट -0.100 है. मतलब इस मामले में विंडीज आगे है. इसका मतलब साफ है कि अगर बारिश या फिर किसी दूसरी वजह से मैच नहीं हो सकता तो विंडीज की टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी, जबकि टीम इंडिया को बड़ा झटका लगेगा. उसकी पिछले मैचों में की गई पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी.

मैच के दिन कोलकाता में कैसा रहेगा मौसम?

इसमें कोई शक नहीं है कि मैच तभी रद्द होगा जब बारिश होगी. ऐसे में यह भी जान लेना जरूरी है कि 1 मार्च को कोलकाता का मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम विभाग की मानें तो इस मैच पर बारिश का साया नहीं है. मैच के वक्त भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. 1 मार्च वही तारीख बनने जा रही है, जब भारत और विंडीज के बीच टी20 विश्व कप में करो या मरो वाली जंग होगी. इससे पहले दोनों टीमें 2016 के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, तब विंडीज ने बाजी मार ली थी. इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया 10 साल पहले मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में होगी.

