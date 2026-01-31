Advertisement
T20 World Cup 2026: कौन है बाएं हाथ का नया बॉलर? जिसने ली पैट कमिंस की जगह, गेंद और बल्ले दोनों से जिताता है मैच

Who is Ben Dwarshuis: तेज गेंदबाज पैट कमिंस को बैक इंजरी के चलते T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा है. उनकी जगह बेन ड्वारशुइस ने ली है. ये खिलाड़ी कौन है और अब तक कितने मैच खेल चुका है, आइए जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:09 PM IST
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फाइनल टीम घोषित की. लेकिन इस टीम में स्टार गेंदबाज पैट कमिंस का नाम नहीं है. वो चोट के चलते इस विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे. उनका बाहर होना कंगारू टीम के लिए बड़ा झटका इसलिए है, क्योंकि कमिंस भारत की पिचों से अच्छे से जानते हैं. आईपीएल में वो यहां बहुत खेले, लेकिन इस बार वो मैदान पर नहीं उतरेंगे. उनकी भरपाई करने के लिए बेन ड्वारशुइस को लाया गया है. ये नाम शायद फैंस के लिए नया हो सकता है, लेकिन बेन ड्वारशुइस मैच विनर बॉलर कमिंस की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वो बढ़िया फॉर्म में हैं. गेंद और बल्ले दोनों से तबाही मचा सकते हैं. आखिर क्यों इस खिलाड़ी पर भरोसा किया गया है? इसका जवाब खुद ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर टोनी डोडामेडे ने दिया है.

कौन हैं बेन ड्वारशुइस?

बेन ड्वारशुइस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. जो पहली बॉल से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. डेथ ओवरों में उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता. इस बॉलर को अच्छा बाउंस मिलता है. उनके पास सटीक यॉर्कर भी है. लंबे कद के ड्वारशुइस के पास सिर्फ गेंद नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से छक्कों की बारिश करने की जबरदस्त क्षमता है. वो टीम के लिए नंबर 9 या 10 पर आकर तबाही मचा सकते हैं. बेन ड्वारशुइस को ही टीम में क्यों लाया गया, इसे लेकर सिलेक्टर टोनी डोडामेडे ने कहा,'पैट को अपनी पीठ की चोट से ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए बेन एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, वो लेफ्ट-आर्म पेस बॉलिंग के साथ-साथ शानदार फील्डिंग और लेट ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर सकता है.'

ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने मैच खेले बेन ड्वारशुइस?

बेन ड्वारशुइस के करियर की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 T20 मैचों में 20 विकेट ले चुके हैं. हाल में वो बिग बैश लीग 2025-26 में नजर आए थे. जहां सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए 12 मैचों में 16 विकेट निकाले थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, जोश हेजलवुड, मैथ्यू कुन्हेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा

