Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 09, 2026, 06:58 AM IST
कब-कहां और किसके साथ होगा टीम इंडिया का अगला मुकाबला? ये रही टी20 वर्ल्ड कप मैच की पूरी डिटेल्स

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया है. शनिवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम को 29 रन से हरा दिया. ग्रुप ए के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के विस्फोटक अर्धशतक के दम पर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को चित कर दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए. जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 132 रन ही बना सकी और ये मैच 29 रन से हार गई.

किसके साथ होगा टीम इंडिया का अगला मैच?

मौजूदा चैंपियन भारत अपने अगले ग्रुप A मुकाबले में नामीबिया से भिड़ेगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. नामीबिया T20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना पहला मैच 10 फरवरी को दिल्ली में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा, जिसके बाद वह 12 फरवरी को भारत का सामना करेगा. नीदरलैंड्स ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान का सामना किया और पूर्व चैंपियन के खिलाफ लगभग उलटफेर कर ही दिया था. अब तक, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड और नेपाल जैसी टीमों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है, और नामीबिया भी ऐसा ही करने की कोशिश करेगा.

भारत बनाम नामीबिया मैच कब और कहां होगा?

भारत और नामीबिया के बीच यह मैच 12 फरवरी (गुरुवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 9 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. उन्होंने 2024 के टाइटल जीतने वाले कैंपेन में 8 मैच जीते, और फिर USA के खिलाफ जीत के साथ यह आंकड़ा 9 हो गया. गुरुवार का मैच जीतकर वे लगातार 10 जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. हालांकि, वे अपने बल्लेबाजों से बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस की भी उम्मीद करेंगे.

दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

नामीबिया: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोज, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओडाड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार.

