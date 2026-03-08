Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup: किस देश ने जीती सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? ये रही अभी तक के विजेताओं की पूरी लिस्ट

T20 World Cup: किस देश ने जीती सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? ये रही अभी तक के विजेताओं की पूरी लिस्ट

T20 World Cup 2026: भारत ने सबसे पहले साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. भारत ने इसके बाद साल 2024 में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब साल 2026 में भारत के पास अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 05:33 PM IST
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. भारतीय टीम ने तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इतिहास रचा था और पहली बार में ही टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया था. पाकिस्तान उस दौर में बेहद खतरनाक टीम हुआ करती थी, जिसमें मोहम्मद हफीज, इमरान नजीर, मिस्बाह उल हक, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ जैसे टी20 के खतरनाक खिलाड़ी शामिल थे. भारतीय टीम में भी गौतम गंभीर, युवराज सिंह, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और यूसुफ पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे.

किस देश ने जीती है सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी?

अभी तक सिर्फ 6 देशों ने ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का कमाल किया है. भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सबसे ज्यादा 2-2 बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. भारत का सामना आज शाम 7 बजे से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा. टीम इंडिया अगर ये मैच जीत गई तो वह तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगी.

कौन सी टीम कब बनी चैंपियन?

भारत ने सबसे पहले साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद पाकिस्तान ने साल 2009 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इंग्लैंड की टीम ने बाजी मारते हुए साल 2010 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती. वेस्टइंडीज ने इसके बाद साल 2012 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. श्रीलंका ने साल 2014 में भारत का सपना तोड़ते हुए टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. वेस्टइंडीज ने इसके बाद साल 2016 में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना इकलौता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इसके बाद इंग्लैंड ने साल 2022 में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. भारत ने इसके बाद साल 2024 में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब साल 2026 में भारत के पास अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है.

ये रही अभी तक के विजेताओं की पूरी लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2007 : भारत (पाकिस्तान को फाइनल में 5 रन से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2009 : पाकिस्तान (श्रीलंका को फाइनल में 8 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2010 : इंग्लैंड (ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 7 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2012 : वेस्टइंडीज (श्रीलंका को फाइनल में 36 रन से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2014 : श्रीलंका (भारत को फाइनल में 6 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2016 : वेस्टइंडीज (इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2021 : ऑस्ट्रेलिया (न्यूजीलैंड को फाइनल में 8 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2022 : इंग्लैंड (पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2024 : भारत (साउथ अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराया)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 : भारत बनाम न्यूजीलैंड (विजेता का फैसला होना बाकी)

सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड

भारत - 2 बार

वेस्टइंडीज - 2 बार

इंग्लैंड - 2 बार

पाकिस्तान - 1 बार

श्रीलंका - 1 बार

ऑस्ट्रेलिया - 1 बार

T20 World Cup 2026

