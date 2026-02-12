दोहराया गया 19 साल पुराना इतिहास...इस बैटर ने कर दिया युवराज सिंह जैसा करिश्मा...इंग्लैंड ने झेला 2007 वाला 'दर्द'

Sherfane Rutherford: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें रिकॉर्ड टूटते और बनते रहते हैं. कई बार इतिहास दोहराया जाता है. इस खेल में सालों पहले हुआ कमाल जब कोई बल्लेबाज फिर से दोहराता है, तो हर तरफ चर्चा होती है. 11 फरवरी की शाम कुछ ऐसा ही हुआ. टी20 विश्व कप 2026 के 15वें मुकाबले में 2007 वाला इतिहास दोहराया गया. पूरे 19 साल बाद इंग्लैंड को जो जख्म युवराज सिंह ने दिया था, ठीक वैसा ही जख्म अब एक वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने दे दिया है.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए मुकाबले में एक बल्लेबाज इंग्लिश बॉलर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गया. उसने एक-दो नहीं, बल्कि अपनी विस्फोटक बैटिंग के दम पर 7 छक्के ठोककर युवराज सिंह की याद दिला दी. इस पारी का नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड को 19 साल बाद वही जख्म झेलना पड़ा, जैसा युवराज ने 1 ओवर में लगातार 6 छक्कों वाली पारी में दिया था.

अब सवाल ये है कि आखिर इतिहास कैसे दोहराया गया? वेस्टइंडीज के किस बल्लेबाज ने इंग्लैंड का कभी न भूलने वाला कौन सा जख्म ताजा कर दिया? आइए जानते हैं....

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, वानखेड़े में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से मात दी. जीत के हीरो बाएं हाथ के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड रहे, जिन्होंने 42 बॉल पर 2 चौके और 7 छक्कों के दम पर नाबाद 76 रन कूटे, उनकी इस पारी का स्ट्राइक रेट 180.95 का रहा. यह पारी मुश्किल वक्त में आई, क्योंकि पहले बैटिंग करने उतरी विंडीज ने 7 गेंदों में ही दो विकेट गंवा दिए. इसके बाद रदरफोर्ड ने 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया और जेसन होल्डर के साथ मिलकर उन्होंने 32 गेंदों में 61 रनों की तूफानी साझेदारी की. होल्डर ने भी 17 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली. दोनों ने मिलकर विंडीज को 196 तक पहुंचा दिया. फिर गेंदबाजों के कमाल के चलते विंडीज ने इंग्लैंड को 166 रनों पर समेट दिया और 30 रनों से मैच जीत लिया.

इंग्लैंड को 19 साल बाद दिया युवराज जैसा जख्म

इस मैच में शेरफेन रदरफोर्ड इंग्लैंड पर कहर बनकर टूटे. जैसा साल 2007 के टी20 विश्व कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगाने का कमाल किया था, अब 19 साल बाद वही कमाल इस बल्लेबाज ने कर दिखाया. युवराज ने उस मैच में लगातार 6 छक्के लगाए थे. उस मैच में युवराज सिंह ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 7 छक्के और 3 चौके लगाकर नाबाद 58 रन ठोके थे. अब रदरफोर्ड ने भी नंबर 5 पर खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पारी में 7 छक्के उड़ाए और इतिहास दोहरा दिया. इस तरह इंग्लैंड को युवराज की ही तरह 19 साल बाद कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया.

यूनिक रिकॉर्ड का बने हिस्सा

अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक मैच में 7 छक्के लगाने का कारनामा सिर्फ दो बल्लेबाजों ने किया है. पहला नाम युवराज सिंह का है, जिन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. अब 2026 में वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड इस यूनिक क्लब का हिस्सा बने हैं. यह रिकॉर्ड इसलिए खास है, क्योंकि मिडिल या लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए इतनी आक्रामक बैटिंग करना बेहद खास माना जाता है.

ये भी पढ़ें: नए मिशन पर वैभव सूर्यवंशी...अब 23 साल पुराने इस टूर्नामेंट में करेंगे छक्कों की बारिश...23 फरवरी से आगाज