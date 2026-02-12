क्या नामीबिया के खिलाफ मैच से बाहर होंगे जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा? तिलक वर्मा के अपडेट से अचानक मची सनसनी

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के लिए अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता के बारे में एक पॉजिटिव अपडेट शेयर किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 12, 2026, 08:03 AM IST
T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के लिए अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता के बारे में एक पॉजिटिव अपडेट शेयर किया है. तिलक वर्मा के मुताबिक जसप्रीत बुमराह नामीबिया मैच के लिए उपलब्धता हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले आखिरी फैसला लिया जाएगा. अभिषेक शर्मा की बात करें तो, वह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह ठीक हैं.

नामीबिया के खिलाफ मैच से बाहर होंगे बुमराह और अभिषेक?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक के बारे में अपडेट पूछे जाने पर तिलक वर्मा ने कहा, 'जब हम दिल्ली पहुंचे, तो उनकी (अभिषेक की) जांच हो चुकी थी. वह जांच के लिए हॉस्पिटल गए थे. इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें छुट्टी मिल गई है, और वह ठीक हैं. इसलिए उम्मीद है कि हम गुरुवार तक तय कर लेंगे कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम उसके अनुसार चलेंगे.' तिलक वर्मा ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह मैच के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन पर आखिरी फैसला लेने के लिए हमारे पास अभी एक और दिन है.'

तिलक वर्मा के अपडेट से अचानक मची सनसनी

अभिषेक शर्मा ने 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ग्रुप A मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत की थी, लेकिन सेहत से जुड़ी दिक्कतों के कारण दूसरे हाफ में मैदान पर नहीं उतरे. दूसरी तरफ, तेज बुखार के कारण जसप्रीत बुमराह USA के खिलाफ प्लेइंग XI में नहीं खेल पाए. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में, मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर भारत के तेज गेंदबाजी अटैक को लीड किया और तीन विकेट लिए. अगर जसप्रीत बुमराह गुरुवार को खेलने के लिए फिट होते हैं, तो उनके प्लेइंग XI में मोहम्मद सिराज की जगह लेने की सबसे ज्यादा संभावना है.

संजू सैमसन पारी की शुरुआत करेंगे?

दूसरी तरफ, अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी जगह संजू सैमसन पारी की शुरुआत करेंगे. सैमसन को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर चुना गया था, लेकिन पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैचों में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने में नाकाम रहने के बाद, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के लिए विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को उन पर तरजीह दी.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

