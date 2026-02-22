T20 World Cup 2026: जाइंट किलर जिम्बाब्वे बेहद खतरनाक, वेस्टइंडीज का शिकार करने के लिए तैयार, ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार को जिम्बाब्वे की भिड़ंत दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज से होगी. दोनों टीमों के बीच होने वाले सुपर-8 राउंड के इस मुकाबले की मेजबानी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम करेगा. जिम्बाब्वे का प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में कमाल का रहा था. टीम ने पहले चरण में ही दो बड़े उलटफेर करते हुए सुपर-8 का टिकट कटाया है.

जाइंट किलर जिम्बाब्वे बेहद खतरनाक

जिम्बाब्वे ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया था. टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट टूर्नामेंट में लगातार रन बना रहे हैं. बेनेट 3 मुकाबलों में अब तक 175 रन बना चुके हैं. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बेनेट ने 48 गेंदों में 63 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, कप्तान सिकंदर रजा बल्ले और गेंद दोनों से लगातार योगदान दे रहे हैं.

जिम्बाब्वे अब वेस्टइंडीज का शिकार करने के लिए तैयार

गेंदबाजी में जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुजारबानी ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट निकाले हैं. 3 मैचों में ब्लेसिंग अब तक 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के लिए अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप में सब कुछ सही घटा है. बल्लेबाजी में कप्तान शाई होप और शिमरॉन हेटमायर का प्रदर्शन दमदार रहा है.

शाई होप और शिमरॉन हेटमायर के रिकॉर्ड्स

शाई होप 4 मैचों में 134 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 155 रन बना चुके हैं. वहीं, शिमरॉन हेटमायर ने 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 मैचों में 134 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कैरेबियाई टीम की तरफ से जेसन होल्डर और शमर जोसेफ टूर्नामेंट में 7-7 विकेट चटका चुके हैं.

कैसी होगी वानखेड़े की पिच?

वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. हालांकि, शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस मैदान पर बॉल काफी घूमती हुई भी नजर आई है, जिसका फायदा स्पिन गेंदबाजों को मिला है. वानखेड़े में पहली पारी का औसतन स्कोर 172 रहा है. वहीं, दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर 154 रन है.

जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आगामी मैच में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है. पूरे दिन धूप खिली रहेगी और बारिश होने की आशंका ना के बराबर है. टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 4 मैच खेले गए हैं. इनमें से कैरेबियाई टीम ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली है.