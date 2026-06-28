Add Zee Business As A Preferred Source
App

टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 8 टीमों ने किया क्वालीफाई, भारत को मिली एंट्री, पाकिस्तान को बिना मेहनत मिला टिकट

Women's T20 World Cup 2028 Qualification: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालीफिकेशन की स्थिति स्पष्ट होने लगी है. जानें भारत समेत किन 8 टीमों ने सीधे प्रवेश पाया है और स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड जैसी टीमों के लिए आगे की क्या राह है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 01:15 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:15 AM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 8 टीमों ने किया क्वालीफाई, भारत को मिली एंट्री, पाकिस्तान को बिना मेहनत मिला टिकट
Image Credit: भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आयरलैंड ने मचाई तबाही! पहले भारत को हराया, अब वेस्टइंडीज को धूल चटाकर किया 'चमत्कार'
cricket1 hr ago
2
Pakistan1 hr ago
3
india israel friendship1 hr ago
4
India-Seychelles News in Hindi1 hr ago
5
DNA1 hr ago