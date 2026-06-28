टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 8 टीमों ने किया क्वालीफाई, भारत को मिली एंट्री, पाकिस्तान को बिना मेहनत मिला टिकट

Women's T20 World Cup 2028 Qualification: 2028 महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की तस्वीर साफ होने लगी है. मौजूदा टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आठ टीमों ने सीधे क्वालीफाई कर लिया है. हालांकि, कई अन्य टीमों को अब अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए आईसीसी रैंकिंग या क्वालीफिकेशन प्रक्रिया का इंतजार करना होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद टीमों ने दो साल बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है.
ग्रुप 1 से शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश ने शीर्ष चार में जगह बनाकर अपनी योग्यता साबित की है. वहीं ग्रुप 2 से इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने भी लीग चरण के दौरान शीर्ष चार में रहते हुए सीधा क्वालीफिकेशन हासिल किया. इस बीच, पाकिस्तान पांच मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ ग्रुप 2 में पांचवें स्थान पर रहने के बावजूद, मेजबान देश होने के नाते अगले विश्व कप में हिस्सा लेगा.
टूर्नामेंट में एक सीधा स्थान अभी भी आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग पर टिका हुआ है. 6 जुलाई, 2026 की कट-ऑफ तारीख तक, जो टीमें पहले से क्वालीफाई नहीं हुई हैं, उनमें से सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम को 10वां स्थान मिलेगा. मौजूदा स्थिति को देखें तो आयरलैंड नौवीं रैंकिंग के साथ इस स्थान को हासिल करने की प्रबल दावेदार है.
इस 12-टीमों वाली बड़ी प्रतियोगिता के अंतिम दो स्थानों का फैसला 10 टीमों के ग्लोबल क्वालीफाइंग इवेंट के माध्यम से किया जाएगा. इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमें अपने-अपने क्षेत्रीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंटों से आगे बढ़कर यहां तक पहुंचेंगी.
शुक्रवार (27 जून) को श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के कारण स्कॉटलैंड ने सीधे क्वालीफाई करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया है. अब 2028 के टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए उन्हें या तो अपनी आईसीसी रैंकिंग बेहतर बनाए रखनी होगी या क्वालीफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा. नीदरलैंड को भी मुख्य आयोजन तक पहुंचने के लिए ग्लोबल क्वालीफायर की जरूरत पड़ सकती है. यदि 6 जुलाई की समय सीमा से पहले आयरलैंड या स्कॉटलैंड की रैंकिंग गिरती है, तो वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अगले साल श्रीलंका में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफिकेशन के ढांचे को भी अंतिम रूप दे दिया है. यह टूर्नामेंट फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा. मेजबान श्रीलंका के अलावा 6 जुलाई की कट-ऑफ तारीख तक आईसीसी टी20 रैंकिंग की शीर्ष पांच टीमें इस टूर्नामेंट में एंट्री लेगी. वर्तमान रैंकिंग के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इन स्थानों पर काबिज हैं और मेजबान देश के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हैं.