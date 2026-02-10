T20 World Cup Controversy: यू-टर्न के बाद बदले पाकिस्तानियों के सुर, मोहम्मद हफीज ने टीम इंडिया से मांगी भीख!

T20 World Cup Controversy: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले पर पलटी मार ली है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी), बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की बीच हुई बैठक में समाधान निकाला गया. इसके बाद पाकिस्तानियों के सुर ही बदल गए हैं. अब वे भारतीय टीम से खेल भावना दिखाने की मांग करने लगे हैं.

एशिया कप में खेले थे 3 मैच

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने भारत बनाम पाकिस्तान मैचों के दौरान सच्ची खेल भावना वापस लाने की अपील की है. हफीज ने यह भी कहा कि अगर एशिया कप 2025 की तरह ही फिर से मैच खेला जाता है, तो वह दोनों देशों के बीच मैच नहीं देखना चाहते. भारत और पाकिस्तान पिछले साल यूएई में टूर्नामेंट के दौरान तीन बार एक-दूसरे के खिलाफ खेले थे. तीनों ही मैच विवादित घटनाओं और दोनों कैंप के बयानों से खराब हो गए थे. भारत ने मैच से पहले और बाद में अपने कट्टर दुश्मनों के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाई, जिससे भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई दी.

एशिया कप में हुआ था जोरदार हंगामा

दोनों कैंप के खिलाड़ियों को मैचों के दौरान उनकी हरकतों और कमेंट्स के लिए सजा दी गई. आखिर में भारत ने पीसीबी चेयरमैन और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया. टैपमैड पर बात करते हुए हफीज ने कहा कि वह भारत बनाम पाकिस्तान मैचों के पक्ष में हैं और इसे रेगुलर होते देखना चाहते हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान चाहते हैं कि दोनों विरोधी टीमें सही भावना से मैच खेलें. हफीज ने कहा कि अगर 15 फरवरी को एशिया कप जैसा मैच होता है, तो वह इसे नहीं देखना चाहेंगे.

'पॉलिटिक्स को हमेशा इससे दूर रखा जाए'

हफीज ने कहा, ''जब भी इंडिया-पाकिस्तान मैच की बात होती है, मैं हमेशा इसके पक्ष में रहा हूं क्योंकि यह वह मैच है, वह राइवलरी है, जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है. मैं सच में उम्मीद करता हूं कि मैच हो. यह सिर्फ इस एक गेम के बारे में नहीं है. मैं सिर्फ इस मैच के बारे में नहीं हूं. मैं चाहता हूं कि इंडिया-पाकिस्तान मैच लगातार हों और पॉलिटिक्स को हमेशा इससे दूर रखा जाए.''

हम एशिया कप जैसे मैच नहीं चाहते: हफीज

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, ''दोनों देशों को गेम को बढ़ाने और फैलाने में अपनी पूरी भूमिका निभाने की इजाजत दी जानी चाहिए, और पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट को कभी नहीं रोका जाना चाहिए. दूसरी बात, इंडिया-पाकिस्तान मैच के बारे में जो भी स्थिति सामने आए, हमें हमेशा गेम की इंटीग्रिटी और स्पिरिट को हाईएस्ट लेवल पर रखना चाहिए. जब ​​भी यह मैच खेला जाए. अगर यह 15 तारीख को होता है, तो इसे पूरी खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए. हम एशिया कप जैसे मैच नहीं चाहते. अगर यह ऐसे ही खेला जाएगा, तो सच कहूं तो मैं इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा.''