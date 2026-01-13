Advertisement
T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश की नई नौटंकी... भारत के 'दुश्मन' देश में खेलने की मांग, ICC ने दिखाया औकात

BCCI vs BCB vs ICC: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की नौटंकी कम नहीं हो रही. उसने भारत से अपने मैच किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की मांग की. इसे लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को दो बार पत्र भी लिखा. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने एक बार फिर दोहराया है कि नेशनल क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:12 AM IST
BCCI vs BCB vs ICC: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की नौटंकी कम नहीं हो रही. उसने भारत से अपने मैच किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की मांग की. इसे लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को दो बार पत्र भी लिखा. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने एक बार फिर दोहराया है कि नेशनल क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी. सोमवार (12 जनवरी) को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत में बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत भावना है और इसलिए टीम को वर्ल्ड टूर्नामेंट में मैच खेलने के लिए भेजना असंभव है.

इन देशों में खेलने को तैयार बांग्लादेश

नजरूल ने आईसीसी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर यह वर्ल्ड संस्था सच में एक "वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन" है, तो उसे बांग्लादेश को अपने मैच भारत के बाहर खेलने की इजाजत देनी चाहिए. खेल सलाहकार ने कहा कि अगर बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान या यूनाइटेड अरब अमीरात में खेलता है तो उन्हें खुशी होगी. उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा. 

आईसीसी पर साधा निशाना

बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने कहा, ''हमारा मानना ​​है कि भारत में मौजूदा गंभीर सांप्रदायिक स्थिति और बांग्लादेश विरोधी माहौल, खासकर पिछले 16 महीनों से भारत में चल रहे बांग्लादेश विरोधी अभियान को देखते हुए, बांग्लादेश के लिए भारत में क्रिकेट खेलना असंभव है. मुस्तफिज़ुर रहमान की घटना और जिस चिट्ठी का मैंने जिक्र किया है, उसने यह साफ तौर पर साबित कर दिया है. हमारा मानना ​​है कि क्रिकेट के खेल पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए. किसी खेल या टूर्नामेंट का भविष्य सिर्फ मार्केट मैनेजमेंट के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. अगर आईसीसी सच में एक ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन है और अगर आईसीसी सिर्फ भारत के इशारों पर नहीं चलता है, तो उन्हें निश्चित रूप से हमें श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका देना चाहिए. हम इस मुद्दे पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे.''

बीसीसीआई ने मुस्तफिजूर को आईपीएल से किया बाहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा मुस्तफिज़ुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद बांग्लादेश ने अपने T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए जगह बदलने की मांग की थी. इसे जैसे को तैसा जवाब के तौर पर देखा गया, बांग्लादेश ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया और आईसीसी को लिखकर अपने वर्ल्ड कप मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का अनुरोध किया.

पाकिस्तान में खेलने को तैयार बांग्लादेश

नजरूल ने दावा किया कि आईसीसी कोलकाता और मुंबई से जगह बदलने को तैयार था, लेकिन कहा कि प्रस्तावित बदलाव भारत के ही दूसरे शहरों में था, जिसे बांग्लादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं था. उन्होंने कहा, ''वे दो वेन्यू का सुझाव दे रहे हैं, दोनों भारत में हैं. भारत का मतलब भारत है. हम भारत की बात कर रहे हैं. हमने कोलकाता का जिक्र किया था. इसे श्रीलंका में बदलना कोई समस्या नहीं है. मुझे नहीं पता कि यह सच है कि पाकिस्तान हमारे मैच होस्ट करना चाहता है. इसे पाकिस्तान में होस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं. इसे UAE में होस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं. जब भारत में बीसीसीआई, चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुककर कहता है कि हमारी टीम के किसी खिलाड़ी को वहां खेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, तो हमें और क्या सबूत चाहिए? मैं आपको सिक्योरिटी टीम के लेटर की एक कॉपी दूंगा. यह साफ तौर पर साबित करता है कि हमारे लिए वहां खेलने का कोई सही माहौल नहीं है. भारत में कहीं भी कोई सही माहौल नहीं है.''

आईसीसी ने मांग को खारिज किया

बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश के दूसरे पत्र का भी जवाब दे दिया. आईसीसी का रुख वही बना हुआ है. मैच का शेड्यूल फाइनल हो गया है और पब्लिश भी हो गया है.  आईसीसी को उम्मीद है कि सभी हिस्सा लेने वाली टीमें हिस्सा लेने की शर्तों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी. साथ ही आईसीसी टूर्नामेंट की सुरक्षा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ पारदर्शी, पेशेवर और मिलकर काम करने के तरीके से बातचीत जारी रखेगा.

आईसीसी ने क्या कहा?

क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने लिखा- आईसीसी को हाल के दिनों में बांग्लादेश के टी20 0 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के बारे में की गई सार्वजनिक टिप्पणियों की जानकारी है, जिसमें आईसीसी के सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के बारे में चुनिंदा बातें शामिल हैं. यह साफ करना जरूरी है कि आईसीसी के इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हैं, यह नतीजा नहीं निकालते कि बांग्लादेश भारत में अपने तय मैच नहीं खेल सकता. भारत में टूर्नामेंट के लिए कुल सिक्योरिटी रिस्क को कम से मध्यम आंका गया है, जो कई बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स के प्रोफाइल के हिसाब से है. असेसमेंट में बांग्लादेश टीम, टीम अधिकारियों या भारत में मैच के वेन्यू के लिए कोई खास या सीधा खतरा नहीं पाया गया.

