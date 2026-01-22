Advertisement
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है. उसे बुधवार (21 जनवरी) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अंतरिम सरकार से बात की और सुरक्षा का हवाला देकर टूर्नामेंट में भारत आने से मना कर दिया है.

Jan 22, 2026
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है. उसे बुधवार (21 जनवरी) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अंतरिम सरकार से बात की और सुरक्षा का हवाला देकर टूर्नामेंट में भारत आने से मना कर दिया है. इससे यह साफ हो गया है कि वह अब टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा और उसकी जगह किसी और की एंट्री होगी.

तो क्या पाकिस्तान भी होगा बाहर?

बांग्लादेश और आईसीसी के बीच की तनातनी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) भी फिजूल में कूदा था. उसने कहा था कि वह बांग्लादेश का समर्थन करता है. यहां तक कि यह भी खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश की बात नहीं मानी जाती है तो पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से अलग हो सकता है. अब सबकुछ साफ होने के बाद पीसीबी बुरी तरह फंस गया है. अब उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी के सामने दो ही रास्ते हैं. या तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में खेले या बांग्लादेश का साथ देने के लिए खुद भी बाहर हो जाए.

बांग्लादेश के खिलाफ वोटिंग

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने टी20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. यहां तक कि उसने वोटिंग भी करवा लिया था. उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि अगर बांग्लादेश भारत में अपने मैच नहीं खेलता है तो किसी दूसरी टीम को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया जाएगा. इसमें स्कॉटलैंड का नाम सबसे आगे  है.

पाकिस्तान ने क्यों किया बांग्लादेश का समर्थन?

पाकिस्तान ने सिद्धांत के तौर पर बांग्लादेश का समर्थन किया, क्योंकि भारत की जिद पर पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान से हटाकर दुबई में कराए गए थे. जब बांग्लादेश ने उसी आधार पर अपनी बात रखी, तो उसे स्वीकार नहीं किया गया, जो निराशाजनक है. पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग-अलग विकल्पों पर विचार जरूर कर रहा है. अब देखना है कि मोहसिन नकवी का अगला कदम क्या होता है.

अकमल ने आईसीसी पर लगाए आरोप

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आईसीसी का यह निर्णय अपेक्षित था. अकमल ने आईसीसी पर आरोप लगाते हुए कहा टेलीकॉम एशिया से कहा, ''आईसीसी के ज्यादातर फैसले भारत के पक्ष में होते हैं. सदस्य देशों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए.'' उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की इच्छा को मान लिया गया, क्योंकि वह आईसीसी के लिए बड़ा राजस्व उत्पन्न करता है. अकमल के अनुसार, 2023 एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित कराने में भारत की भूमिका अहम रही थी.

