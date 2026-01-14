Advertisement
trendingNow13073775
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप का बवाल... बांग्लादेश ने भारत आने से किया इनकार, अब क्या करेगी जय शाह की टीम?

टी20 वर्ल्ड कप का बवाल... बांग्लादेश ने भारत आने से किया इनकार, अब क्या करेगी जय शाह की टीम?

T20 World Cup Controversy: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने के अपने रुख पर कायम है. बांग्लादेश ने मंगलवार को कहा कि बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले पर अपनी स्थिति फिर से साफ की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप का बवाल... बांग्लादेश ने भारत आने से किया इनकार, अब क्या करेगी जय शाह की टीम?

T20 World Cup Controversy: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने के अपने रुख पर कायम है. बांग्लादेश ने मंगलवार को कहा कि बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले पर अपनी स्थिति फिर से साफ की है. बोर्ड ने आईसीसी से यह भी अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार करे.

आईसीसी ने दूसरी बार किया इनकार

बीसीबी ने कहा कि आईसीसी के यह बताने के बावजूद कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही घोषित हो चुका है और बोर्ड से अपने रुख पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. बीसीबी का यह बयान उस वक्त आया है जब आईसीसी ने उसके दूसरे पत्र का जवाब देते हुए कह दिया है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा. सुरक्षा के मापंदडों को पूरी तरह से जांचने के बाद आईसीसी ने यह फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IND vs NZ Playing XI: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव तय, सरप्राइज डेब्यू या ऑलराउंडर की वापसी, किसकी चमकेगी किस्मत?

क्यों मचा है बवाल?

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाली है. बांग्लादेश को कोलकाता में तीन और मुंबई में एक ग्रुप मैच खेलना है. बांग्लादेश ने आईसीसी से अपने वर्ल्ड कप वेन्यू को भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया था, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल के टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटाने का निर्देश दिया था. बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के बाद बीसीसीआई और कोलकाता नाइटराइडर्स की लगातार आलोचना हो रही थी.

ये भी पढ़ें: ODI Records: राजकोट में 'रिकॉर्ड के राजा' बनेंगे विराट कोहली, एक झटके में पीछे हो जाएंगे सचिन-द्रविड़ और रोहित शर्मा

अब आईसीसी क्या करेगा-

- आईसीसी बांग्लादेश को एक और मौका देगा. उसे समझाएगा कि वह बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में खेले और अपनी जिद को छोड़ दे.
- अगर बांग्लादेश फिर भी नहीं माना तो उसके ग्रुप में विपक्षी टीमों को उसके खिलाफ विजेता घोषित करके अंक दे दिए जाएंगे. इसे बांग्लादेश की हार मानी जाएगी.
- आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाकर 19 टीमों के साथ टूर्नामेंट को कराए. इस तरह ग्रुप सी में नेपाल, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और इटली की टीमें ही रह जाएंगी.
- बांग्लादेश की जगह किसी अन्य टीम को आईसीसी मौका दे सकता है. 2009 में भी ऐसा हो चुका है. जिम्बाब्वे की जगह तब स्कॉटलैंड ने ली थी. वह फिर से मजबूत विकल्प बनकर सामने आ सकता है. लेकिन आईसीसी अगर प्रतिष्ठा के बजाय क्वालिफिकेशन नतीजों का सख्ती से पालन करता है, तो जर्सी की टीम को चुना जा सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup

Trending news

नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
india china news
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?