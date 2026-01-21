T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश को अल्टीमेटम... ICC ने वोटिंग से किया बड़ा फैसला, अब पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी

T20 World Cup Controversy: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार (21 जनवरी) को बांग्लादेश की हरकतों से परेशान होकर उसे अल्टीमेटम दे दिया है. जय शाह की अध्यक्षता वाली क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को साफ-साफ कह दिया है कि अगर वह भारत में टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैचों को नहीं खेलता है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा. उसकी जगह किसी और टीम को शामिल किया जा सकता है.

बांग्लादेश के खिलाफ वोटिंग

अगर बांग्लादेश भारत नहीं जाता है तो आईसीसी बोर्ड ने उसे बदलने के लिए बुधवार को वोट किया है. ऐसा समझा जाता है कि आईसीसी ने बीसीबी से बांग्लादेश सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि अगर बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत जाने से इनकार करता रहता है, तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी दूसरी टीम को ले लिया जाएगा. इस फैसले के बाद वोटिंग हुई, जिसमें ICC बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे.

बांग्लादेश को मिला एक दिन का समय

बीसीबी को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन दिया गया है. अगर ऐसा होता है, तो वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिल सकती है. स्कॉटलैंड 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि वह यूरोपियन क्वालिफायर में नीदरलैंड्स, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था.

पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी

बता दें कि बांग्लादेश द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम भारत न भेजने के फैसले का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समर्थन किया था. अब बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा मिले अल्टीमेटम के बाद उसकी हेकड़ी निकलने वाली है. अगर वह बांग्लादेशी टीम का सपोर्ट करता है तो आईसीसी उसे भी बाहर करने में संकोच नहीं करेगी.

पीसीबी के पत्र का कोई असर नहीं

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी की गवर्निंग बॉडी को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने बांग्लादेश के भारत में न खेलने के रुख का समर्थन किया है.हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इससे जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के समर्थन में पत्र आईसीसी के अंतिम निर्णय से ठीक पहले लिखा था. उसके पत्र का आईसीसी पर कोई असर नहीं पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के हटने और मोहम्मद युनूस के काबिज होने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है. हाल के दिनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भारी इजाफा हुआ है. भारत में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का भारी विरोध किया है. आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.2 करोड़ की बड़ी कीमत में खरीदा था. रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध था और भारी दबाव के बीच बीसीसीआई ने केकेआर को रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया. बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर ने रहमान को रिलीज कर दिया और इसी के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने की बात शुरू की.