T20 World Cup: आखिरकार खुल गई डोनाल्ड ट्रंप की नींद, भारत से हार के 24 घंटे बाद टीम की आई याद, किया ऐसा काम

USA Cricket Team: भारत-श्रीलंका की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप को शुरू हुए अब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है. इसमें भारतीय टीम अपना पहला मैच जीत भी चुकी है. उसने शनिवार (7 फरवरी) को अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल की थी. उस मैच के करीब 24 घंटे से ज्यादा समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस टूर्नामेंट की याद आई. मैच में उनकी टीम हारी और फिर उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उसे 'गुड लक' कहा है.

ट्रंप ने क्या पोस्ट किया?

कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए. कुछ ऐसा ही हाल ट्रंप का भी रहा. उन्होंने USA क्रिकेट टीम को एक जोश भरा गुड लक मैसेज भेजा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार शाम को ट्रुथ सोशल पर टीम USA के लिए अपना सपोर्ट शेयर करते हुए पोस्ट किया, ''मैंने अभी सुना कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में चल रहा है. मैं टीम USA को शुभकामनाएं देता हूं. हमारी टीम बहुत मजबूत है. अमेरिका आपके साथ है.''

ट्रंप ने शेयर की जय शाह की तस्वीर!

यह मैसेज 8 फरवरी को भारतीय समयानुसार रात 9:12 बजे पोस्ट किया गया था. भारत द्वारा शनिवार रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिकियों को 29 रनों से करारी हार देने के एक दिन बाद आया. ट्रंप की पोस्ट में USA टीम की एक तस्वीर भी थी. उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह भी नजर आ रहे हैं. ट्रंप के पोस्ट पर लोगों ने मजेदार कमेंट किए और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस मोटिवेशनल मैसेज के टाइमिंग पर ध्यान दिलाया.

शुरुआती झटके के बावजूद भारत का दबदबा

शनिवार को वानखेड़े में हुए मैच में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने टॉप ऑर्डर के चौंकाने वाले कोलैप्स से बचते हुए जीत हासिल की. ​​कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अकेले दम पर 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए. इससे भारत 77 रन पर छह विकेट की मुश्किल स्थिति से बाहर निकला. उनकी पारी में 10 चौके और चार छक्के शामिल थे और उन्होंने लगभग अकेले ही भारत को 161 रन पर नौ विकेट तक पहुंचाया. साउथ अफ्रीका में जन्मे शैडली वैन शाल्कविक अमेरिका के लिए गेंद से स्टार रहे. उन्होंने सिर्फ 25 रन देकर चार विकेट लिए।. भारत की मशहूर बैटिंग लाइनअप अनुशासित अमेरिकी बॉलिंग के सामने बिखर गई. अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए.

USA की जोरदार लड़ाई नाकाम रही

162 रनों का पीछा करते हुए USA को मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही झटका दिया. सिराज ने टेस्ट मैच जैसी सटीकता से बॉलिंग की और 29 रन देकर तीन विकेट लिए. USA चौथे ओवर में 13 रन पर तीन विकेट गंवा चुका था और उसके बाद कभी उबर नहीं पाया. मिलिंद कुमार (34), संजय कृष्णमूर्ति (37) और शुभम रंजने (37) ने हार के अंतर को कम करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत के स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और मिलकर सिर्फ़ 48 रन देकर तीन विकेट लिए. आखिरकार USA 8 विकेट पर 132 रन ही बना सका और 29 रनों से मैच हार गया.