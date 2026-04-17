टी20 वर्ल्ड कप पर दाग... क्या चेन्नई में एक मैच फिक्स था? आईसीसी की जांच में खुलेंगे कई राज

T20 World Cup Match Fixing: इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर से मैच फिक्सिंग का भूत जाग उठा है. इस बार टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा होने की आशंका जताई जा रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की एंटी-करप्शन यूनिट (एसीयू) क्रिकेट कनाडा के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है. इस जांच के केंद्र में 17 फरवरी 2026 को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया टी20 वर्ल्ड कप मैच है.

चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173/4 का स्कोर बनाया था, जिसे न्यूजीलैंड ने केवल 15.1 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया था. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, एसीयू अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की दो सक्रिय जांच कर रही है.

क्या कप्तान का 5वां ओवर था संदिग्ध?

कनाडाई खोजी कार्यक्रम 'द फिफ्थ एस्टेट' द्वारा निर्मित 43 मिनट की डॉक्यूमेंट्री 'करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट' ने इन आरोपों को उजागर किया है. डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, न्यूजीलैंड की पारी का 5वां ओवर विशेष रूप से जांच के घेरे में है. इसे कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने फेंका था. टूर्नामेंट से सिर्फ तीन हफ्ते पहले कप्तान बनाए गए बाजवा ने इस ओवर की शुरुआत एक नो-बॉल और लेग साइड की वाइड के साथ की और कुल 15 रन दिए. इस विशेष ओवर को 'स्पॉट-फिक्सिंग' से जोड़ा जा रहा है.

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आईसीसी का इस मामले पर क्या कहना है?

आईसीसी की इंटीग्रिटी यूनिट के अंतरिम महाप्रबंधक एंड्रयू एफग्रेव ने पुष्टि की है कि एसीयू डॉक्यूमेंट्री में किए गए दावों से अवगत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, एसीयू किसी भी विशिष्ट आरोप पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है. एफग्रेव ने कहा कि आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई तभी कार्रवाई करती है जब खेल की अखंडता को खतरा होने का कोई विश्वसनीय आधार मिलता है. साथ ही डॉक्यूमेंट्री में बताए गए संगठित अपराध और धमकियों के मामलों को उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी बताया है.

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क्या टीम चयन में डाला गया था अनुचित दबाव?

दूसरी जांच पूर्व कोच खुर्रम चौहान से जुड़ी एक लीक फोन रिकॉर्डिंग से संबंधित है. इस रिकॉर्डिंग में चौहान आरोप लगा रहे हैं कि बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों ने उन पर विशिष्ट खिलाड़ियों को चुनने के लिए दबाव डाला था. रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑडियो में मैचों को फिक्स करने के प्रयासों के दावे भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, एक अन्य पूर्व कोच पुबुदु दस्सानायके ने भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम चयन में इसी तरह के दबाव का आरोप लगाया है. दस्सानायके का दावा है कि बात न मानने पर उन्हें पद से हटाने की धमकी दी गई थी और अब उन्होंने 'गलत तरीके से बर्खास्तगी' के लिए बोर्ड पर मुकदमा किया है.

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कौन संभाल रहा है अब क्रिकेट कनाडा की कमान?

प्रशासनिक उथल-पुथल के बीच अरविंदर सिंह खुसा को हाल ही में क्रिकेट कनाडा का नया अध्यक्ष चुना गया है. उन्होंने अमजद बाजवा की जगह ली है और संगठन में ईमानदारी तथा जवाबदेही को मजबूत करने पर जोर दिया है. इससे पहले बोर्ड ने पूर्व सीईओ सलमान खान को भी बर्खास्त कर दिया था, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय अपने पिछले आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया था और उन पर चोरी तथा धोखाधड़ी के आरोप भी थे. डॉक्यूमेंट्री में खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के भुगतान में देरी और अनुबंधों की कमी जैसे वित्तीय मुद्दों को भी उठाया गया है.