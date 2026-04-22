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Hindi Newsक्रिकेटT20 WC 2026 के हीरो IPL 2026 में बने शतकवीर... इन 3 भारतीयों ने किया धुआं-धुआं, रहम की भीख मांग रहे बॉलर्स!

T20 WC 2026 के हीरो IPL 2026 में बने शतकवीर... इन 3 भारतीयों ने किया 'धुआं-धुआं', रहम की भीख मांग रहे बॉलर्स!

IPL 2026 Century List: आईपीएल 2026 में अब तक 3 शतक लगे हैं. जिन खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं, वो टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनी टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:22 PM IST
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T20 WC 2026 के हीरो IPL 2026 में बने शतकवीर... इन 3 भारतीयों ने किया 'धुआं-धुआं', रहम की भीख मांग रहे बॉलर्स!

IPL 2026 Century List: एक कहावत है कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है, तो वह और भी खतरनाक हो जाता है. भारतीय क्रिकेट के तीन धुरंधरों संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. 8 मार्च 2026 को टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बाद, ये तीनों धुरंधर अब आईपीएल 2026 में रनों का 'कत्लेआम' कर रहे हैं. 19वें सीजन में अब तक तीन शतक लगे हैं और यही तीनों शतकवीर बने हैं. मतलब ये कि पहले इन खिलाड़ियों ने टी20 विश्व कप 2026 में तबाही मचाई थी और अब आईपीएल 2026 में धुआं-धुआं कर दिया है. जब इन तीनों ने शतक ठोके, तो विरोधी टीमों के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखे.

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी. भारत को खिताब दिलाने में संजू, तिलक और अभिषेक का योगदान था. संजू ने 5 मैचों में 321 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज रहे थे, जबकि तिलक ने 9 मैचों में 207 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. अभिषेक शर्मा ने 158.42 के स्ट्राइक रेट से 141 रन ठोके थे. फाइनल में कीवी टीम के खिलाफ उनकी तूफानी फिफ्टी आई थी. नीचे जानिए आईपीएल 2026 में इन धुरंधरों ने किन टीमों के खिलाफ सेंचुरी मारी है.

आईपीएल 2026 के तीन शतकवीर

1. संजू सैमसन

चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे संजू ने 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीजन का पहला शतक ठोका था. संजू ने महज 56 गेंदों पर नाबाद 115 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

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2. तिलक वर्मा

मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने आईपीएल 2026 का दूसरा शतक ठोका. उन्होंने 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के घर में घुसकर कोहराम मचाया. तिलक ने सिर्फ 45 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की उम्दा पारी खेली. यह उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

3. अभिषेक शर्मा

21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक ठोक दिया. उन्होंने 68 गेंदों में 135 रन बनाए. इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के शामिल रहे. यह आईपीएल में उनका दूसरा, जबकि टी20 फॉर्मेट में 9वां शतक रहा.

ये भी पढ़ें:  धोनी या रोहित नहीं, ये 'तूफानी' दिग्गज था भारत का पहला T20 कप्तान...मैच से ठीक पहले किस्मत ने मारी थी पलटी

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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