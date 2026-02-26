T20 World Cup Highest total: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अपना हाईएस्ट स्कोर, 19 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

T20 World Cup Highest Total: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में करो या मरो वाले मैच में जिम्बाब्वे का सामना करने उतरी टीम इंडिया ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में बल्ले से तबाही मचा दी. भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बुरी तरह धो दिया. उसने 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन ठोक दिए. यह टी20 वर्ल्ड कप के मौजूदा संस्करण का सबसे बड़ा स्कोर है. पिछले ही मैच में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमकर रन खाए थे. उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 254/6 का स्कोर खड़ा किया था.

वेस्टइंडीज द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बनाए गए सबसे बड़े स्कोर को भारत ने कुछ ही दिनों के अंदर तोड़ दिया. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी. इसकी शुरुआत संजू सैमसन ने की और हार्दिक पांड्या के साथ तिलक वर्मा ने फिनिश किया.

अभिषेक-हार्दिक का अर्धशतक

रिंकू सिंह की जगह टीम में शामिल किए जाने वाले सैमसन ने 15 गेंद पर 24 रन बनाए. उनके बाद ईशान किशन 24 गेंद पर 38 और अभिषेक शर्मा 30 गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 13 गेंदों पर 33 रन बनाए. हार्दिक पांड्या 23 गेंद पर 50 और तिलक वर्मा 16 गेंद पर 44 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारत ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड

भारत ने 256 रन बनाकर 19 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया. टीम इंडिया ने इससे पहले 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में 218/4 का स्कोर बनाया था. अब 2026 में भारत ने अपने पुराने स्कोर में सुधार किया है. बता दें कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया है. वह चार रन से श्रीलंका की बराबरी से चूक गया. श्रीलंका ने 2007 में केन्या के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 260/6 का स्कोर बनाया था.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल

260/6 -श्रीलंका vs केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

256/4 - भारत vs जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026

254/6- वेस्टइंडीज vs जिम्बाब्वे, वानखेड़े, 2026

235/5 -आयरलैंड vs ओमान, कोलंबो (SSC), 2026

230/8 - इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, मुंबई (वानखेड़े), 2016

229/4 - साउथ अफ्रीका vs इंग्लैंड, मुंबई (वानखेड़े), 2016