टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो 3 वर्ल्ड रिकार्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कई रिकॉर्ड्स बन चुके हैं. हालांकि 4 रिकॉर्ड्स बेहद खास हैं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मैच से करेगी. आइए एक नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

1. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर दर्ज है. युवराज सिंह ने 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में सिर्फ 12 गेंदों पर ही अर्धशतक ठोक दिया था. युवराज सिंह ने इस मैच में 16 गेंदों पर 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. युवराज सिंह ने इस मैच में 362.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 7 छक्के उड़ाए थे.

2. सबसे ज्यादा छक्के

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 33 मैच खेले हैं और 63 छक्के उड़ाए हैं. क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

3. सबसे बड़ी जीत

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम पर दर्ज है. श्रीलंका की टीम ने 14 सितंबर 2007 को केन्या के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में 172 रनों से प्रचंड जीत हासिल की थी. इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 260 रन बनाए थे. जवाब में केन्या की टीम 88 रन पर ऑल आउट हो गई. श्रीलंका के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर है.