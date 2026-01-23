Advertisement
trendingNow13083544
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो 3 वर्ल्ड रिकार्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कई रिकॉर्ड्स बन चुके हैं. हालांकि 4 रिकॉर्ड्स बेहद खास हैं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 23, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो 3 वर्ल्ड रिकार्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कई रिकॉर्ड्स बन चुके हैं. हालांकि 4 रिकॉर्ड्स बेहद खास हैं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मैच से करेगी. आइए एक नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 3 बड़े रिकॉर्ड्स पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

1. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर दर्ज है. युवराज सिंह ने 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में सिर्फ 12 गेंदों पर ही अर्धशतक ठोक दिया था. युवराज सिंह ने इस मैच में 16 गेंदों पर 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. युवराज सिंह ने इस मैच में 362.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 7 छक्के उड़ाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. सबसे ज्यादा छक्के

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 33 मैच खेले हैं और 63 छक्के उड़ाए हैं. क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

3. सबसे बड़ी जीत

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम पर दर्ज है. श्रीलंका की टीम ने 14 सितंबर 2007 को केन्या के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में 172 रनों से प्रचंड जीत हासिल की थी. इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 260 रन बनाए थे. जवाब में केन्या की टीम 88 रन पर ऑल आउट हो गई. श्रीलंका के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...