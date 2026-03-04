IND vs ENG T20 World Cup: इंग्लैंड के खिलाफ गरजेगा सबसे खूंखार बल्लेबाज का बल्ला, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने लगा दिया दांव!

T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma: भारत के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चला है. वह सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं. इस कारण उनकी जमकर आलोचना हो रही है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जोरदार पारी को छोड़कर वह टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. इसके बावजूद दुनिया के महानतम कप्तानों में एक ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग का साथ उनको मिला है. पोंटिंग का मानना है कि अभिषेक इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं.

अभिषेक शर्मा को सेमीफाइनल मुकाबले से पहले रिकी पोंटिंग से अच्छी सलाह मिली है. अभिषेक ने छह पारियों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार तीन बार शून्य पर आउट हुए. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 गेंदों पर 15 रन बनाए. उन्होंने आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ लय हासिल की, 30 गेंदों पर 55 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए.

पोंटिंग ने दी अभिषेक को सलाह

Add Zee News as a Preferred Source

अपने खराब फॉर्म के बीच पोंटिंग ने स्टार बैटर को नेट्स में ज्यादा समय प्रैक्टिस करने से बचने की सलाह दी है. आईसीसी रिव्यू पर पोंटिंग ने कहा, ''कभी-कभी जब आप इस तरह के खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं, तो हर दिन नेट्स पर जाकर डेढ़ घंटे बैटिंग करना हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता. कभी-कभी इन लोगों को मेंटली फ्रेश होने के लिए कुछ दिन आराम करने देना बेहतर होता है. स्किल्स कहीं नहीं जातीं. आप अपनी स्किल्स नहीं खोते.''

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड ने BCCI के सामने रखी ये डिमांड... मुहर लगी तो झूमेंगे विराट-रोहित के फैंस

अभिषेक के पास सेमीफाइनल के लिए कुछ स्पेशल

पोंटिंग ने यह भी बताया कि अभिषेक को बैटिंग प्रैक्टिस से लगभग खुद को भूखा रखने से फायदा होगा. इस पूर्व कप्तान ने सेमीफाइनल में अच्छा करने के लिए अभिषेक का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, ''इस तरह के टूर्नामेंट में जब आप लगातार प्रेशर में होते हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो कभी-कभी बस अपना बैग जिप अप करके छोड़ना, ट्रेनिंग के लिए जाना, थोड़ी बॉलिंग करना, अपनी फील्डिंग करना, लेकिन असल में बैटिंग न करना - नेट्स में वापस जाने से लगभग खुद को भूखा रखना- मदद कर सकता है. मुझे लगता है कि अभिषेक के पास सेमीफाइनल के लिए कुछ है.''

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया का विश्व स्तर पर डंका, लॉरियस अवॉर्ड्स की रेस में शामिल वर्ल्ड चैंपियन

इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड

अभिषेक का इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने पांच पारियों में 55.80 के औसत और 219.68 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इस टीम के खिलाफ अपनी आखिरी पारी में उन्होंने फुल मेंबर देशों के बीच टी20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे तेज सेंचुरी बनाई थी. उन्होंने यह माइलस्टोन सिर्फ 37 गेंदों पर पूरा किया था. अभिषेक ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. इसमें उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रन की जबरदस्त पारी खेली थी. उनके बल्ले से सात चौके और 13 छक्के निकले थे.