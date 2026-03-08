IND vs NZ: खिताबी जंग का मंच तैयार...Final से जुड़ी यह 10 बड़ी बातें, भारतीय फैंस को सता रहा है इस चीज का डर

ICC Men's T20 World Cup 2026 का फाइनल आज क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. यह मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा. फाइनल से पहले आपको इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें जान लेनी चाहिए.
T20 World Cup Final 2026 IND vs NZ: 7 फरवरी से शुरू हुए टी20 विश्व कप 2026 का आज सबसे बड़ा और आखिरी दिन है. आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग यानी फाइनल होना है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली इस लड़ाई का मंच तैयार है. एक तरफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपने घर में इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ मिचेल सैंटनर की कीवी टीम अपनी पहली आईसीसी टी20 ट्रॉफी की तलाश में है. फाइनल एक-दो नहीं बल्कि कई मायनों में खास होने वाला है.
टी20 विश्व कप का पहला एडिशन 2007 में हुआ था. ये 10वां एडिशन चल रहा है. पिछले 19 सालों में यह पहला मौका है जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी. भारत के पास तीसरी ट्रॉफी जीतने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पहली बार टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने का सपना देख रही है.
टीम इंडिया चौथी बार फाइनल खेलने उतरेगी. 2007, 2014 और 2024 में फाइनल में पहुंच चुकी है और 2 बार खिताब भी जीता है. 2007 और 2024 के बाद अब टीम के पास तीसरी ट्रॉफी जीतने का मौका है. अगर सूर्या ब्रिगेड फाइनल को अपने नाम करती है तो फिर तीन बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली पहली टीम बनेगी.
टी20 विश्व कप के 19 साल के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची है. इससे पहले 2021 में उसने खिताबी मुकाबला खेला था, लेकिन उस मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी.
टी20 इंटरनेशनल में भारत-न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो भारत का पलड़ा भारी है. 30 मुकाबलों में से भारत ने 16 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. 3 मुकाबले टाई रहे, जिनमें से दो सुपर ओवर में भारत ने जीते थे.
टी20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. इन दोनों ही देशों के बीच अब तक 3 बार भिड़ंत हुई और हर दफा भारतीय टीम हारी है. यह मुकाबले 2007, 2016 और 2021 के विश्व कप में खेले गए थे. अब टीम इंडिया के फैंस को यही चिंता खाए जा रही है कि टी20 विश्व कप में कीवी टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ 100 फीसदी जीत का है.
टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत ने 4-1 से शानदार जीत दर्ज की थी. इस सीरीज में बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए थे और कई बार 200 से ज्यादा स्कोर देखने को मिला था. इसलिए फाइनल में पलड़ा टीम इंडिया का भारी दिख रहा है.
अगर टीम इंडिया खिताब जीत जाती है तो 3 बड़े रिकॉर्ड बनेंगे. पहला ये कि भारत टी20 विश्व कप तीन बार जीतने वाली पहली टीम बन जाएगा. दूसरा ये कि भारत लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर खिताब डिफेंड करने वाली भी पहली टीम बन सकता है. तीसरा ये कि भारत अपने ही देश में टी20 विश्व कप जीतने वाला पहला मेजबान देश बन सकता है.
टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के लिए बाएं हाथ के तूफानी बैटर ईशान किशन दमदार फॉर्म में हैं. वो 8 मैचों में 263 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर हैं. उनका बेस्ट स्कोर 77 रन रहा है. उनके बैट से 2 फिफ्टी भी निकली हैं.
न्यूजीलैंड के लिए इस एडिशन में टॉप बैटर ओपनर फिन एलन हैं, जिन्होंने 8 मैचों में 289 रन बनाए हैं और टीम के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 बॉल पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली थी.
फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर खेला जाएगा. यहां मिक्स मिट्टी वाली फ्रेश पिच का इस्तेमाल होगा, जिसमें पेस और बाउंस देखने को मिलेगा. इससे बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है. मौसम की बात करें तो बारिश की कोई संभावना नहीं है और मैच पूरे 40 ओवर का होने की उम्मीद है.
