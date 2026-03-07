Advertisement
क्रिकेटकुछ दिल तोड़ना अच्छा होगा..., न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत को दी पैट कमिंस जैसी धमकी, फैंस को चुप कराने का प्लान

'कुछ दिल तोड़ना अच्छा होगा...', न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत को दी पैट कमिंस जैसी धमकी, फैंस को चुप कराने का प्लान

T20 World Cup 2026 IND vs NZ Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का महामुकाबला होना है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है. भारत लगातार दूसरी बार खिताब जीतने उतरेगा और न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बनने का सपना देख रहा है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 07, 2026, 03:02 PM IST
'कुछ दिल तोड़ना अच्छा होगा...', न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत को दी पैट कमिंस जैसी धमकी, फैंस को चुप कराने का प्लान

T20 World Cup 2026 IND vs NZ Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है. 2023 के बाद यह मैदान एक और महामुकाबले का साक्षी बनने वाला है. तीन साल पहले वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था. अब भारतीय टीम की नजर इस बार न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है. जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की सेना ऑस्ट्रेलिया से इसी मैदान पर मिली कभी न भूलने वाली हार के जख्म को कम करने की कोशिश करेगी. मैच में एक बार फिर से एक लाख से अधिक दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और इस बार शांत होने की जगह जश्न मनाना चाहेंगे.

न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने फाइनल में भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान एक शांत लेकिन बेहद दृढ़ लहजा अपनाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मेजबान टीम का सामना करने के भारी दबाव के बावजूद उनकी टीम पूरी तरह शांत रहने और खेल के महत्वपूर्ण क्षणों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. सेंटनर का मानना है कि दबाव केवल भारतीय टीम पर ही नहीं, बल्कि उनकी टीम के ऊपर भी होगा.

भारतीय फैंस का दिल तोड़ना चाहते हैं सेंटनर

ट्रॉफियों की अपनी भूख के बारे में बात करते हुए सेंटनर ने कहा, ''मुझे ट्रॉफियां जीतने में कोई आपत्ति नहीं होगी. जब आप इस मौजूदा टीम और हमारे पिछले खिलाड़ियों को देखते हैं, तो हम इन बड़े टूर्नामेंटों में काफी निरंतर रहे हैं.'' उन्होंने आगे समझाया कि न्यूजीलैंड की सफलता का राज यह है कि वे स्थिति या विपक्षी टीम की ताकत से डरते नहीं होते हैं. उनका पूरा ध्यान एक टीम के रूप में अपना काम पूरी ईमानदारी से करने पर रहता है. सेंटनर ने मजाक में लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक बार के लिए भारतीय प्रशंसकों के दिल तोड़ना और विश्व कप की ट्रॉफी उठाना उनके लिए सुखद होगा.

क्या अहमदाबाद का शोर थमेगा? 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारी घरेलू भीड़ के सामने खेलना एक बहुत बड़ी चुनौती है. सेंटनर ने इसे स्वीकार किया लेकिन कहा कि उनकी टीम इस माहौल के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य दर्शकों को खामोश करना है. कुछ दिल तोड़ना अच्छा होगा. इस पूरे विश्व कप में हमने देखा है कि कई टीमें समान स्तर पर हैं और मैचों का परिणाम अक्सर छोटे-छोटे पलों पर निर्भर करता है. अगर हम उन क्षणों को सही से भुनाते हैं, तो हम एक और बड़ी टीम को उलटफेर का शिकार बना सकते हैं.'' बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि भारतीय फैंस को शांत करने में उन्हें काफी खुशी होगी और उनकी टीम ने ऐसा करके भी दिखाया था. अब सेंटनर ने भी कुछ वैसा ही बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ Final: क्या होगा अगर बारिश में धुला फाइनल? रिजर्व डे पर भी अलग नियम

क्या भारत बचा पाएगा खिताब?

भारतीय टीम के सामने अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब की रक्षा करने और घरेलू धरती पर ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बनने की एक कठिन चुनौती है. उनके रास्ते में न केवल एक जुझारू न्यूजीलैंड की टीम खड़ी है, बल्कि अतीत की वे कड़वी यादें भी हैं जो अब भी प्रशंसकों के जेहन में ताजा हैं. वे यादें इसी मैदान यानी अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़ी हैं, जहां 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया था.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप प्राइज मनी... वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और IPL से कितना अंतर?

क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

इस फाइनल के लिए 100,000 से अधिक दर्शकों के आने की उम्मीद है, जो पूरे मैदान को सूर्यकुमार यादव और उनके खिलाड़ियों के लिए एक गरजते हुए 'नीले समंदर' में बदल देंगे. हालांकि, क्रिकेट का इतिहास याद दिलाता है कि भारत और न्यूजीलैंड की प्रतिद्वंद्विता कितनी कांटे की रही है. जब ये दोनों टीमें आखिरी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी थीं, तो न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी. उसने 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी.

T20 World Cup 2026

